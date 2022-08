La Turquie sauve l’OL au mercato, épisode 2

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Après avoir recruté Léo Dubois, Galatasaray aimerait de nouveau piocher à l’OL en recrutant Tino Kadewere.

Invité à quitter l'Olympique Lyonnais lors de ce mercato estival, Tino Kadewere figure dans le groupe rhodanien pour la réception de l’AC Ajaccio ce vendredi dans le cadre de la première journée de Ligue 1. Profitant de la blessure de Moussa Dembélé, l’international zimbabwéen est même susceptible d’entrer en jeu. Cela ne change rien aux plans de l’OL durant ce mercato estival en ce qui concerne l’ex-attaquant du Havre. Et pour cause, Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot souhaitent toujours trouver une porte de sortie à Tino Kadewere afin de dégraisser l’effectif à la disposition de Peter Bosz. Ces dernières semaines, le nom de l’ancien Havrais a circulé à Strasbourg mais pour l’heure, le Racing n’a toujours pas vendu Ludovic Ajorque et par conséquent, n’a pas bougé pour recruter le joueur de 26 ans. C’est donc en Turquie que l’attaquant de Lyon pourrait rebondir.

Kadewere avec Dubois à Galatasaray ?

🎂 Joyeux anniversaire à @Tino_Kadewere_ qui fête ses 26 ans ce mercredi 🥳 pic.twitter.com/sKZumkgUtL — Olympique Lyonnais (@OL) January 5, 2022

A en croire les informations relayées par le média turc Fotomac, Galatasaray est bel et bien intéressé par le profil de Tino Kadewere lors de ce mercato estival. Recruté par l’OL pour la coquette somme de 12 millions d’euros il y a deux, celui qui était meilleur buteur de Ligue 2 à l’époque ne sera pas bradé par l’Olympique Lyonnais, qui ne veut pas entendre parler d’un prêt. Reste maintenant à savoir quel prix a été fixé par Jean-Michel Aulas et par le board de l’OL pour l'attaquant, auteur d’un petit but seulement en Ligue 1 la saison dernière. Il y a quelques jours, la presse espagnole dévoilait que le Real Valladolid était également intéressé par Tino Kadewere, mais que le prix fixé par l’Olympique Lyonnais était trop onéreux pour les finances du club espagnol. Une preuve supplémentaire qu’à priori, le joueur ne partira pas pour moins de 10 millions d’euros cet été. Il s’agit maintenant de savoir si Galatasaray a cette somme en banque ou non…