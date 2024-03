L’OL vire Lopes, le débat fait rage

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

John Textor sera sans pitié avec certains joueurs emblématiques l’été prochain, et notamment Anthony Lopes. Le gardien de l’OL, adoré par les supporters, divise aussi sur son statut.

Ce n’est pas la première fois qu’Anthony Lopes se voit mettre un concurrent dans les pattes pour le poste de gardien numéro 1, mais cela reste tout de même rare dans la dernière décennie. A chaque fois qu’un gardien est arrivé pour devenir titulaire, cela s’est plutôt mal passé pour lui, et l’OL a ainsi pris la décision ces dernières années de ne pas trop concurrencer le franco-portugais. Mais John Textor est passé par là, et il a fait signer le gardien Lucas Perri et le Brésilien est pressenti pour être le numéro 1 du poste la saison prochaine. Rien n’est encore officiel, mais selon L’Equipe, l’OL cherche à mettre Lopes sur le côté, quitte à le libérer de sa dernière année de contrat pour lui permettre de trouver un club sans chercher d’indemnités de transfert.

Après 10 ans de présence, voir l’OL sans Anthony Lopes aura de quoi surprendre. Les supporters lyonnais sont en tout cas partagés sur le statut de leur gardien, ancien supporter du club et qui a porté près de 500 fois le maillot lyonnais. Le portier qui débuté lors de la saison 2012-2013 peut-il bénéficier du statut de légende du club étant donnée sa grande fidélité et son niveau qui en a fait pendant longtemps l’un des meilleurs gardiens de Ligue 1 ? Le débat fait rage entre les suiveurs de l’OL sur les réseaux sociaux.

Lopes est-il une légende de l'OL ?

« Lopes est une légende, personne ne peut affirmer l’inverse », « Textor n’a aucun respect pour nos gones », « on a grandi avec lui » ont souligné quelques suiveurs défendant le terme de « légende » pour Anthony Lopes. Toutefois, les opposants étaient bien plus nombreux sur ce sujet. « Il n’a rien d’une légende par rapport à l’histoire du club », « on ne peut avoir qu’une dizaine de légendes dans un club et il n’en fait pas partie », « Coupet est une légende, Lopes non », « Absolument personne ne mettra Lopes dans un 11 type de l’OL, même pas dans les remplaçants », ont répondu des supporters lyonnais pour qui Lopes reste un joueur emblématique du club, mais pas une légende, notamment en raison du fait qu’il n’a pas gagné de titres en 12 ans de présence.