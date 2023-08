L’OL vend Lukeba, la terrible vérité éclate

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Chez les supporters de l’OL, l’amertume est énorme après l’annonce du transfert de Castello Lukeba au RB Leipzig pour 35 millions d’euros.

Limité dans ses actions par la DNCG, l’Olympique Lyonnais avait une stratégie clairement établie durant ce mercato estival. John Textor et Santiago Cucci ont vite affiché leur volonté de conserver leurs meilleurs joueurs tels que Barcola, Cherki ou encore Lukeba, peu importe le montant des offres en provenance des gros clubs européens. Jusqu’à présent, l’état-major de l’OL avait tenu parole en repoussant 30 millions d’euros du PSG pour Barcola et 35 millions d’euros de Leizpig pour Lukeba.

Le transfert de Lukeba à Leipzig prouve le déclassement de l'OL

Mais face à l’insistance de son défenseur central, qui souhaite impérativement rejoindre la Bundesliga cet été, John Textor a fini par céder. Castello Lukeba va signer dans les prochaines 48 heures à Leipzig et l’OL ne pourra pas le remplacer par un joueur de valeur équivalente en raison des contraintes de la DNCG. Un transfert qui prouve officiellement le terrible déclassement de l’OL dans la hiérarchie des clubs européens selon le streamer Serious Charly.

OL : Castello Lukeba à Leipzig, c’est pour aujourd’hui https://t.co/0G34MmwQsz — Foot01.com (@Foot01_com) August 10, 2023

« Il y a une analyse à faire qui est dure mais qui est réelle. Avant, les joueurs partaient de Lyon pour aller au Real Madrid, à Chelsea, à Arsenal… Maintenant, les joueurs partent de l’OL pour aller à Leipzig, à West Ham ou à Newcastle. C’est ça le déclassement. Avant, Lyon était un club tremplin mais il n’y avait pas d’intermédiaire. Mais aujourd’hui c’est pire que ça, nos joueurs font le forcing pour aller dans des clubs tremplins. Ce qui me choque le plus dans cette histoire c’est que Castello Lukeba fasse le forcing et aille au bras de fer pour aller à Leipzig… C’est misérable quand même. Leipzig, ce n’est pas un club de me... mais ce n’est pas un club qui joue le titre en Bundesliga et qui ne joue pas la victoire en coupe d’Europe. Il ne va pas à Leipzig parce que c’est son club de cœur ou son club de rêve, il va à Leipzig pour aller à Chelsea dans deux ans, c’est ça le vrai déclassement de l’OL » estime le supporter lyonnais aux 13.000 abonnés sur Twitch.

Parfait résumé de la mauvaise gestion du cas Lukeba par Textor



🤝 @Zack_Nani pic.twitter.com/CePz7oGaZI — arsene (@Zagadoux_) August 9, 2023

Un constat validé à 100 % par un autre consultant, Manu Lonjon qui estime lui aussi que le transfert de Castello Lukeba à Lyon prouve par A plus B le terrible déclassement de l’OL à l’échelle européenne sur le marché des transferts. « L’OL vendait ses meilleurs joueurs formés ou post formés à des très gros clubs (Real, Bayern, Arsenal). Ce n’est plus le cas. Tout le monde a constaté le déclassement sportif de l’OL. Qu’un jeune parte…. parce qu’il veut partir affaiblit institution et parasite le message. Est ce que Leipzig est meilleur que l’OL ? Oui. Est ce que l’OL aurait dû garder Lukeba 1 an de plus ? Oui. Si tu rachètes un club et qu’à la 1re fâcherie/ bouderie, tu lâches ton jeune, quel est le message pour Cherki ? Barcola ? Sans compter que tu as menti sur ta stratégie » a publié Manu Lonjon, terriblement déçu de voir que John Textor a perdu son bras de fer avec Castello Lukeba, un transfert qui met à terre la stratégie de l’OL.