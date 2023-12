L'OL toujours dans le déni, Pierre Sage hallucine

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Lanterne rouge de Ligue 1 après 14 journées, l’Olympique Lyonnais joue plus que jamais le maintien cette saison. Mais la triste réalité a du mal à passer au sein du groupe, où les joueurs ont l’habitude de lutter pour d’autres objectifs.

La statistique fait peur. Avec sept points au compteur en 14 matchs, aucune équipe n’est parvenue à se sauver dans l’histoire de la Ligue 1. C’est pourtant l’objectif que l’Olympique Lyonnais doit se fixer. Et faire comprendre à ses joueurs. Le club rhodanien, malgré les limites de son effectif, n’est évidemment pas programmé pour jouer sa survie dans l’élite. Les Gones se voyaient plutôt titiller les prétendants aux places européennes.

Pierre Sage doit maintenant effacer cet objectif dans les têtes de ses hommes. Mais la tâche semble difficile si l’on en croit l’entraîneur intérimaire de l’Olympique Lyonnais. « Aujourd'hui, notre championnat est celui du maintien, a prévenu le technicien. On est dans une situation critique et il faut avoir le mental pour gérer cette situation. Quiconque voudrait avoir des problèmes dans notre vestiaire n'a pas sa place car on a un objectif commun qui est le maintien et c'est la seule chose qui doit compter. »

Une autre mentalité

« La première des choses, c'est la prise de conscience de la situation. Activer le mode maintien, puis le systématiser, a poursuivi Pierre Sage. Il faut absolument que chacun prenne cette habitude afin d'être compétitif à chaque match. C’est une découverte. La plupart d’entre eux n’ont jamais vécu cette situation. Le staff non plus n’a pas vécu ça. Mon rôle est de leur faire prendre conscience que l’heure est grave, si vous souhaitez la qualifier ainsi, mais surtout que le comportement et l’attitude au quotidien doivent être différents d’un haut de tableau. On ne gère pas les choses de la même manière. » Peut-être un critère à prendre en compte pour le recrutement hivernal.