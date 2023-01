L'OL tente le coup Bakayoko

En manque d'un milieu défensif, l'OL s'active sur cette fin de mercato pour dénicher la perle rare. Le club rhodanien semble avoir jeté son dévolu sur un ancien pensionnaire de la Ligue 1.

Prêté au Milan AC, Tiémoué Bakayoko n'a pas disputé la moindre rencontre avec les Rossoneri depuis le début de la saison. Toujours sous contrat avec Chelsea, le milieu de terrain français songe à rejoindre un autre club pour obtenir du temps de jeu. S'il a pendant un temps était question d'un prêt à Cremonese en Serie A, le joueur de 28 ans s'est finalement désisté. Selon les informations de Fabrizio Romano, c'est bien l'OL qui pourrait tenter sa chance durant les dernières heures du mercato hivernal pour enrôler l'ancien milieu de l'AS Monaco. Les Lyonnais vont toute faire pour s'offrir les services de l'international français (1 sélection) avant la fin du marché des transferts pour se renforcer dans un secteur qui fait défaut à Lyon depuis le début de la saison.

Understand Olympique Lyon have now opened talks to sign Tiemoué Bakayoko from Chelsea — currently on loan to AC Milan. 🚨🔴🔵 #OL #DeadlineDay



Deal not done with Serie A Cremonese and so OL are now trying. pic.twitter.com/I9Nwu4nms5