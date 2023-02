L'OL sort sa dernière carte en attaque

Dans : OL.

Par Corentin Facy

A la surprise générale, Moussa Dembélé pourrait être titulaire à la pointe de l’attaque de l’OL, ce vendredi face à Auxerre en Ligue 1. De quoi sauver une aventure à Lyon qui se termine très mal.

Remplaçant depuis le début de la saison ou presque, Moussa Dembélé est à la peine du côté de l’Olympique Lyonnais. Avec seulement deux buts en championnat, l’ex-attaquant du Celtic Glasgow est bien loin de ses standards de la saison dernière, où il avait cumulé 21 buts dans l’élite grâce à une deuxième partie de saison à couper le souffle. Dans l’ombre d’Alexandre Lacazette depuis cet été, il ne trouve plus vraiment grâce aux yeux de Laurent Blanc, qui lui a pourtant donné sa chance dès sa prise de fonctions. Relégué derrière Lacazette mais également derrière Cherki et Barcola dans la hiérarchie des joueurs offensifs, Moussa Dembélé va quitter le club l’été prochain. En fin de contrat, l’attaquant formé au PSG a refusé les offres de transferts et les propositions de prolongation de la part de l’OL au cours des dernières semaines.

Dembélé, un flop intégral à l'OL

L’énorme gâchis est donc en passe de se confirmer pour l’OL et pour Moussa Dembélé, qui n’aura jamais réussi à s’imposer sur la durée au sein du club rhodanien et qui en plus, ne rapportera pas un euro aux Gones. Une énorme frustration quand on sait que Moussa Dembélé a coûté 22 millions d’euros bonus compris à l’Olympique Lyonnais lors de son transfert en provenance du Celtic Glasgow en août 2018. « L'arrivée d'Alexandre Lacazette l'été dernier l'a fait dégringoler dans la hiérarchie des attaquants. Mais là-encore, Dembélé a sa part de responsabilité en refusant les prolongations proposées par l'OL et en s'obstinant à vouloir aller au bout de son bail. Dembélé et Lyon, c'est finalement l'histoire frustrante d'une rencontre qui n'a jamais vraiment eu lieu. Une erreur de casting où chacun est coupable » détaille Eurosport, pour qui l’histoire entre Moussa Dembélé et Lyon est définitivement un énorme gâchis du moins sur le plan financier. Malgré ce gâchis financier et cette dernière saison manquée, Moussa Dembélé a une opportunité de redorer son blason en l'absence d'Alexandre Lacazette, et de dépasser la barre des 70 buts marqués sous le maillot de l'OL, ce qui n'est pas rien non plus.