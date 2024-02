L'OL renverse Montpellier, l'ADN lyonnais a frappé ‍!

Dans : OL.

Par Claude Dautel

On n'arrête plus l'Olympique Lyonnais qui s'est imposé ce dimanche à Montpellier (1-2) après avoir longtemps été mené au score. Tout n'a pas été parfait, mais l'OL va définitivement mieux.

En net regain de forme, et cette fois avec la totalité de ses renforts du mercato disponible, l'Olympique Lyonnais se déplaçait à Montpellier avec l'objectif clairement assumé de gagner. L'OL prenait le match à son compte, mais les Héraultais se montraient incisifs sur des contres. Si un premier but était logiquement refusé au MHSC pour une position de hors-jeu évidente d'Adams (17e), il n'y avait rien à dire sur l'ouverture du score de Nordin, l'ancien stéphanois trompait Lopes d'une frappe sèche (1-0,23e). Lyon avait beau faire du jeu, Lecomte passait une première période relativement tranquille, seul un coup-franc de Benrahma juste avant la pause mettant le portier de Montpellier en danger.

L'OL se réveille brutalement

💥 NOS GONES S'IMPOSENT 🔴🔵



On a vibré et on repart avec les 3 points 👊



Bravo messieurs 🤝#MHSCOL pic.twitter.com/WkE8IvBNUS — Olympique Lyonnais (@OL) February 11, 2024

A la reprise, les locaux se procuraient une énorme occasion, mais, servi par Hefti, Adams butait sur un Lopes auteur d'une énorme parade (54e) alors que le 2-0 semblait acquis, ou presque. Montpellier avait laissé passer sa chance, car après une vague de changements décidés par Pierre Sage, l'Olympique Lyonnais montait d'un cran sur le plan offensif. Et c'est logiquement que Lacazette, dans une position pourtant excentrée, égalisait (1-1, 74e). L'OL ne se contentait pas de cela, et la domination se faisait de plus en plus intense.

Tout cela se concrétisait sur une frappe colossale de Caqueret qui touchait la transversale et entrait dans le but (1-2, 82e). Pour le MHSC, il n'y avait plus d'autre possibilité que de se ruer à l'attaque afin de tenter de prendre un point dans cette rencontre que les joueurs de Der Zakarian avaient longtemps eu dans les mains. Mais cela n'était pas suffisant et Lyon s'imposait avec trois points précieux dans la poche, l'OL étant désormais 13e de Ligue 1a alors que son adversaire du jour flirte désormais avec la zone rouge.