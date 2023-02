L'OL reçoit une mission sur mesure pour sauver le club

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi soir, l'OL reçoit Grenoble en quarts de finale de la Coupe de France. Un match très important dans la saison plus que moyenne des Gones.

Largué en Ligue 1, l'OL n'a sans doute plus que la Coupe de France à jouer cette saison. Laurent Blanc et ses hommes ne sont plus qu'à trois rencontres du titre. La première marche sera face à Grenoble ce mardi soir au Groupama Stadium. Un match très abordable pour l'OL, même si tout ne va pas au mieux au sein du collectif des Gones. Face à Angers samedi en Ligue 1, les Rhodaniens ont néanmoins fait le principal pour glaner les trois points de la victoire. De quoi leur redonner un peu de confiance pour cette fin de saison. Car pour certains observateurs, le gain de la Coupe de France doit être l'objectif principal. C'est notamment l'avis de Sidney Govou, qui pense que l'OL n'a plus rien à jouer via le championnat.

La Coupe de France et rien d'autre

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Lors de quelques mots échangés avec Le Progrès, le consultant a en effet donné son avis sur le sujet. « La saison ne pourra pas être réussie, quoiqu’il arrive. Mais tout le monde sera d’accord, la priorité des priorités pour cette fin de saison, c’est la Coupe de France. En Ligue 1, il faut essayer de bien figurer, plus en prévision de la saison prochaine d’ailleurs. L’OL est à trois matchs d’une Coupe d’Europe, sachant qu’il n’y a plus Paris et que c’est ouvert à tout le monde. Le tirage est plutôt bon, avec la réception d’une Ligue 2. Ça ne sauvera pas forcément la saison, mais ça permettrait à l’OL de se qualifier pour une Coupe d’Europe et ça change beaucoup de choses pour la suite. Financièrement bien sûr, mais surtout sportivement et c’est là le plus important. C’est différent de reconstruire avec une base européenne, ça influe sur le recrutement. Plus que le titre, c’est la qualification européenne qui peut conditionner beaucoup de choses dans l’avenir lyonnais, jusqu’à moyen et long terme », a notamment indiqué Sidney Govou, qui espère que l'OL montrera un joli visage et fera vivre encore de belles émotions à des fans sevrés de titres depuis 2012 et... une Coupe de France.