L'OL reçoit la méthode pour battre le PSG

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a souffert cette saison en Ligue 1 face au Paris Saint-Germain, mais l'OL a les qualités qu'il faut pour espérer gagner la Coupe de France face à l'ogre du football français.

A quelques heures de la finale de la Coupe de France (21h au stade Pierre-Mauroy), le PSG a évidemment les faveurs du pronostic, sachant que Paris a battu deux fois l'OL en 2023-2024 et sur le même score, 4 à 1. Sur le papier, la formation de Pierre Sage ne paraît pas en mesure de tenir tête longtemps au Paris Saint-Germain, mais ces dernières semaines ont probablement tout changé sur le plan mental entre les deux équipes. D'un côté, l'Olympique Lyonnais a aligné victoire sur victoire et s'est définitivement qualifié pour l'Europa League sans avoir besoin de battre le PSG, tandis que de l'autre, les champions de France traversent quelques turbulences alors même que la saison est presque terminée. Désigné meilleur entraîneur de la Ligue 1 cette saison, Eric Roy est convaincu que l'OL peut faire tomber le Paris SG.

L'OLpeut bousculer le PSG

🦁 Nos 𝟮𝟯 𝗚𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗾𝘂𝗲́𝘀 pour la finale de la @coupedefrance face à Paris, ce samedi à 21h ! 👊🔴🔵#OLPSG pic.twitter.com/iuEPQqUPHJ — Olympique Lyonnais (@OL) May 25, 2024

S'exprimant dans les colonnes du Progrès, l'entraîneur du Stade Brestois, qui avait notamment arraché un beau 2-2 au Parc des Princes, confie pourquoi Alexandre Lacazette et ses coéquipiers peuvent gagner la Coupe de France face au PSG. « Si Lyon peut battre le PSG ? Oui. Je pense que l’OL a dû tirer des enseignements de sa défaite 4-1 devant le PSG. Lyon avait essayé d’avoir le ballon, mais contre Paris, il est difficile de l’avoir. Après, l’OL a les arguments pour inquiéter le PSG. Il ne faut pas être trop frileux. La possession, l’OL ne l’aura pas. Mais après, et je l’ai vu avec Brest, on était mené 2-0 au Parc des Princes et on a fait 2-2. Il faut essayer de faire ses deux ou trois passes pour quitter la densité parisienne. L’avantage, c’est qu’il y a possibilité de jouer devant le PSG, car il laisse toujours des espaces », a prévenu un Eric Roy, qui se réjouit par ailleurs de voir que Pierre Sage a réussi à ramener l'OL vers sommets, confirmant que la France avait des techniciens de haut niveau.