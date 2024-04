L’OL rassuré, Aulas en a fait des tonnes pour rien

Dans : OL.

Victime d’un choc avec le gardien de Brest Marco Bizot, Alexandre Lacazette a dû sortir sur civière en fin de rencontre dimanche. La scène a vivement inquiété l’ancien président de l’Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas, un brin excessif dans sa communication.

Alexandre Lacazette n’a pas pu s’offrir le doublé. Au bout du long temps additionnel, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais a bien obtenu le penalty décisif contre Brest (4-3). Mais le capitaine des Gones a dû laisser son coéquipier Ainsley Maitland-Niles offrir la victoire au club rhodanien. Et pour cause, l’indésirable du sélectionneur Didier Deschamps n’était pas en condition pour tenter sa chance. Le choc avec le gardien Marco Bizot a sonné Alexandre Lacazette, contraint de sortir sur civière, et incapable de savourer l’euphorie d’après-match.

🎙️ Jean-Michel Aulas : "Ça c'est vraiment l'OL, on est fait pour être tout en haut."



L'émotion dans les mots de l'ancien président de l'@OL, qui garde également une pensée pour Alexandre Lacazette sorti sur blessure. #OLSB29 pic.twitter.com/eJRP4bQ14o — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 14, 2024

Descendu en bord de terrain, Jean-Michel Aulas n’a pas non plus profité de la fête à 100%. L’ancien président de l’Olympique Lyonnais, intercepté par un journaliste de Prime Video, s’est dit inquiet pour l’avant-centre. « J'espère une chose, c'est qu'Alexandre va bien, parce que c'est vrai qu'il a pris un choc qui m'a terriblement rappelé Schumacher », a osé le vice-président de la Fédération Française de Football. Bien sûr, la comparaison avec l’intervention de l’ancien gardien de la RFA sur Patrick Battiston en 1982 est excessive. L’entraîneur Pierre Sage ne l’a pas suivi sur ce terrain après la rencontre.

Rien de grave pour Lacazette

« Nous attendons des examens complémentaires, réagissait le technicien au sujet de son buteur. Il est sorti sur blessure mais nous attendons des nouvelles rassurantes. L’encadrement médical est à ses côtés. Il n’était pas dans le vestiaire quand je suis rentré mais nous allons l’accompagner pour qu’il revienne au plus vite. » Plus de peur que de mal pour Alexandre Lacazette qui, d’après les informations récoltées par RMC, a été rassuré par les premiers examens passés. Sa participation au choc face au Paris Saint-Germain dimanche n’est pas menacée.