L'OL n'aura pas de ticket gratuit, le TFC jouera l'Europe

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Vainqueur de la coupe de France, Toulouse est théoriquement qualifié pour la Ligue Europa. Sauf que le TFC appartient au même propriétaire que le Milan AC, ce qui pourrait lui interdire l'Europe. Le président Damien Comolli ne compte pas laisser faire cela.

En un an, le Toulouse FC a fait un pas de géant. Il est passé de la Ligue 2 à un sacre en coupe de France et normalement une qualification européenne. Normalement car un petit élément vient perturber sa participation à la future Ligue Europa. En effet, le club haut-garonnais appartient au groupe d'investissement américain RedBird Capital Partners. Une autre formation européenne et non des moindres a le même propriétaire, le Milan AC. Un problème quand on sait que l'UEFA est très attachée au fait d'éviter que deux clubs appartenant à la même entité ne jouent la même coupe d'Europe.

Comolli le promet, le TFC sera européen

Une hypothèse bien réelle puisque le Milan AC pourrait aussi être en C3 la saison prochaine. Quatrièmes de Serie A, les Milanais ne sont pas du tout assurés d'être en Ligue des champions et ils pourraient basculer dans la deuxième compétition européenne dans quelques semaines. De quoi possiblement interdire au TFC d'y être et alors redonner le ticket européen au 6e de Ligue 1, l'OL, Rennes ou Lille. Un scénario qui n'est pas envisagé par le président toulousain Damien Comolli, lequel a réagi à cette polémique dans l'euphorie du succès en coupe. Il s'est « engagé personnellement sur le fait que le club sera en Coupe d'Europe l'année prochaine » devant la presse présente à Saint-Denis.

Plus que des paroles, il a déjà commencé à agir sur ce dossier. Il a entamé les démarches et les discussions pour clarifier la situation toulousaine auprès des instances nationales et européennes. « On a envoyé tous les documents à la Fédération française de football pour obtenir la licence de club UEFA. On a aussi eu des discussions avec la FFF et ils nous ont dit qu'on avait absolument tous les prérequis. Après, si l'UEFA a des questions à nous poser, on sera bien évidemment à leur disposition », a t-il précisé en se voulant rassurant. Il faut dire qu'au vu du jeu et de l'effectif toulousain, il serait bien dommage de ne pas voir le TFC représenter la Ligue 1 en coupe d'Europe.