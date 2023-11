L’OL lamentable, Grosso désigné coupable numéro 1 ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL a coulé une fois de plus, ce dimanche face à Lille. Une défaite 2-0 et une manière de faire de la part de Fabio Grosso qui a réussi à faire l'unanimité contre lui. Son avenir pourrait rapidement être remis en cause à ce rythme.

La victoire acquise face à Rennes en supériorité numérique n’aura été qu’un feu de paille. L’OL a retrouvé ses mauvaises habitudes en s’inclinant 0-2 face à Lille, ce dimanche soir au Groupama Stadium, dans un match où le LOSC n’a même pas eu à forcer son talent. Lyon continue de s’enfoncer dans la crise, et les maux sont si profonds qu’il est difficile d’énumérer tout ce qui ne fonctionne pas. Mais il y a un problème qui semble faire l’unanimité chez les suiveurs de l’OL, c’est celui que pose Fabio Grosso. L’entraineur italien continue ses expérimentations sans relâche, et ne trouve toujours pas le moindre début de point qui lui donnerait satisfaction. De plus, cela continue d’évoluer en plein match, avec des choix humains et tactiques qui ne convainquent absolument personne.

Grosso, un coach totalement paumé

🔚 Nos Gones s'inclinent face à Lille 🔴🔵



Prochaine rencontre sur la pelouse de Lens, samedi 2 décembre à 17h 📆



0-2 #OLLOSC pic.twitter.com/IuAyp5WSeA — Olympique Lyonnais (@OL) November 26, 2023

Après la bouillie de football face à Lille, Vincent Duluc a été l’un des premiers à se lâcher. « L’OL est très faible, mais ça pourrait l’aider, peut-être, d’avoir un entraîneur qui sait ce qu’il fait », a livré la plume de L’Equipe, qui a été suivi par un ras de marée de critiques contre Fabio Grosso. « Je suis joueur, même si je suis bidon, je vois le coach changer autant en plein match sans aucune cohérence, je le prends pour un grand guignol. Difficile de pas penser que c’est le cas ce soir », a confirmé Sofiane Zouaoui de son côté. « Grosso donne l'impression d'un coach totalement paumé qui fait n'importe quoi. Son coaching n'a absolument aucun sens et son impact est quasiment invisible. Force est de constater qu'il n'a peut-être pas les épaules pour le marasme dans lequel est enfoncé l’OL », a lancé Charly M, l’influenceur lyonnais. Une vague de critiques et de pessimisme chez les supporters lyonnais, pour qui plus rien ne peut arriver de bon avec Fabio Grosso en poste sur le banc de l’Olympique Lyonnais. Les suiveurs du club rhodanien ne sont pas allés jusqu’à souhaiter le retour de Bruno Genesio, récemment parti de Rennes et qui était dans les tribunes ce dimanche soir, mais les jours de l’entraineur italien sont certainement comptés si l’OL venait à enchaîner encore un ou deux matchs de cet acabit.