L'OL humilié par Valenciennes, Lacazette n'y croit pas

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Mardi soir au Groupama Stadium, l'OL recevra Valenciennes en demi-finales de la Coupe de France. Alexandre Lacazette se méfie du piège face à une équipe nordiste surprenante.

L'OL a beaucoup déçu cette saison avant de se reprendre ces dernières semaines. Les Gones ont encore une occasion de sauver leur exercice avec un titre à aller chercher en Coupe de France. Dès mardi soir prochain, les Rhodaniens pourraient rejoindre la finale de cette édition 2024 en cas de victoire face à Valenciennes. Un adversaire de Ligue 2 (lanterne rouge du championnat) sur le papier moins fort que les hommes de Pierre Sage mais qui devra être respecté. Avant cette opposition, Alexandre Lacazette est conscient du piège et espère que ses partenaires suivront le plan de jeu à la lettre.

Lacazette prévient ses partenaires avant Valenciennes

En conférence de presse ce dimanche, l'attaquant de l'OL n'a pas fait dans la langue de bois sur le sujet, précisant que les Gones avaient toutes leurs chances de se qualifier s'ils étaient sérieux. « Ça reste un dernier carré, il faut les respecter. On connait les pièges, de les prendre de haut, de ne pas jouer à notre niveau. À nous d’être sérieux et de respecter les consignes. Avec l’ambiance et l’atmosphère qu’il y aura mardi, si on est sérieux, ça devrait le faire. Mais on doit quand même faire attention », a notamment indiqué Lacazette, impatient d'en découdre face à Valenciennes mais qui sait que rien ne sera donné aux Lyonnais. La saison passée, l'OM en avait fait les frais en quarts de finale lors de la réception d'Annecy au Stade Vélodrome. A noter qu'en cas de qualification en finale de la Coupe de France, l'OL affronterait le vainqueur de l'autre demi-finale entre le Paris Saint-Germain et le Stade Rennais. Du lourd donc pour les Gones dans tous les cas.