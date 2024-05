L'OL furieux après des violences racistes dans son stade

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Au lendemain de la mise en ligne d'une vidéo dans laquelle l'on voit un supporter lyonnais s'en prendre à une jeune fille voilée lors de la diffusion de la finale de la Coupe de France au Groupama Stadium, l'Olympique Lyonnais a décidé de se saisir de l'affaire.

« L’Olympique Lyonnais condamne fermement les violences qui ont eu lieu samedi soir au Groupama Stadium et apporte tout son soutien aux victimes. En lien avec l’association Her Game Too France, l’OL a réussi à prendre contact avec l’une des jeunes femmes et accompagnera toutes les victimes dans leur plainte en se constituant partie civile à leurs côtés. Ces comportements inacceptables et choquants n’ont pas leur place à l’Olympique Lyonnais », indique l'Olympique Lyonnais dans un communiqué. Selon différents témoins, l'un des auteurs de ces faits a tenu des propos racistes depuis le début de la soirée, et c'est évidemment volontairement qu'il a porté des coups de coude à la jeune fille voilée qui était à ses côtés. La scène avait été diffusée sur OL Play durant la journée de direct consacrée à la finale de la Coupe de France entre l'OL et le PSG, ce qui a permis de rapidement retrouver des traces de tout cela. Pour mémoire, le club de John Textor avait invité gratuitement ses supporters à venir au stade pour suivre sur un écran géant cette rencontre, 45.000 fans étant venus pour cela. C'est à cette occasion qu'ont eu lieu ces incidents.