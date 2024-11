L’OL fonce vers la Ligue 2, les joueurs s’en fichent

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Sous la menace d’une rétrogradation en Ligue 2, l’Olympique Lyonnais a expliqué la situation à ses joueurs. La direction a apparemment trouvé les bons mots pour rassurer le groupe serein et focalisé sur ses prochaines rencontres.

Il en faudra plus pour effacer l’optimisme de John Textor. Malgré les graves menaces de la DNCG, qui envisage notamment de rétrograder l’Olympique Lyonnais en Ligue 2, le propriétaire du club rhodanien n’affiche pas la moindre inquiétude. L’Américain assure que les recettes à venir au niveau de la holding combleront le déficit. C’est sans doute l’argumenté présenté au groupe de Pierre Sage pour expliquer la situation. Et d’après l’entraîneur des Gones, ses hommes ne sont absolument pas perturbés.

Les joueurs encore plus motivés

« Une information a été faite aux joueurs sur le sujet, avec des propos très accessibles car l'économie est souvent très technique. On leur a rendu les infos accessibles, a confié le coach lyonnais aux médias. A partir du moment où c'était très clair et assumé par l'ensemble de notre direction face à nous, cela n'a eu aucun impact sur les séances. Au contraire, j'ai même trouvé qu'il y avait une envie assez prononcée de retourner dans les compétitions. » En effet, les coéquipiers de Nemanja Matic ne pensent qu’au terrain.

« En tant que joueurs, on est concentrés sur nos objectifs et sur notre job, a réagi le milieu serbe. On veut rendre heureux nos supporters. On pense seulement à être ensemble et on ne se préoccupe pas du reste et de ce qu’il y a autour. On a parlé un peu de la situation avec la direction mais nous, notre rôle est de jouer et de rester focus sur notre travail. C’est la meilleure façon de faire. On est payés pour jouer et représenter notre club. Nous avons confiance en notre direction et on n’a pas à réfléchir à ces sujets hors terrain. Pour nous, la prochaine étape c’est le prochain match. » A savoir un déplacement à Reims samedi soir.