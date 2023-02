L'OL fait le plein, la guerre interne zappée

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL tient enfin sa série positive et cela se voit au niveau de l'engouement autour du club, qui permet de mettre la guerre entre les supporters et les dirigeants au second plan.

De retour en forme, l’Olympique Lyonnais se met presque à rêver. Après une première partie de saison catastrophique, et une amélioration à peine perceptible à l’arrivée de Laurent Blanc, les résultats positifs s’enchainent. L’OL est encore en course en Coupe de France, avec la possibilité de rejoindre les demi-finales à la fin du mois, et reste sur 10 points pris sur 12 possibles en Ligue 1. Le public répond de nouveau présent, à l’image de l’entrainement ouvert au public qui a eu lieu ce mercredi, en pleines vacances scolaires, et a permis de réunir près de 1500 spectateurs pour une séance dirigée par Franck Passi souligne Le Progrès. C’est la première fois depuis le mois de septembre que cette opération est effectuée. Entre le mauvais temps et les mauvais résultats, l’humeur n’était pas vraiment à l’accueil du public au centre d’entrainement.

Objectif classement pour l'OL

L’engouement est bien là, et les supporters lyonnais, qui n’oublient pas leurs critiques contre les dirigeants, sont en tout cas derrière les joueurs. Le parcage sera plein pour le match face à Auxerre et la vente a fait un carton plein puisque les 800 places ont été prises. Un soutien qui ne sera pas de trop à l’heure où l’OL doit continuer à engranger des points pour se rapprocher des places européennes. En tout cas, le moral est au rendez-vous et les Lyonnais comptent bien en profiter, et faire perdurer cette belle série. « On est dans un moment positif, qui aurait pu commencer plus tôt, car c’était passé près sur trois matches, mais il faut enchaîner les bons résultats maintenant et continuer de remonter au classement », a prévenu Franck Passi, pour qui cette éclaircie est loin d’être suffisante étant donné tout le retard qu’a pris l’OL sur les premiers mois de compétition. Mais avec un calendrier allégé sans Coupe d’Europe, la formation rhodanien espère bien être la bonne surprise d’une saison où rien n’est encore joué en Ligue 1, même si certaines formations ont d’ores et déjà accéléré.