L'OL européen en fin de saison, Pierre Sage calme les excités

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi soir au Groupama Stadium, l'OL reçoit Strasbourg en quarts de finale de la Coupe de France. Pierre Sage veut des joueurs concentrés et qui ne s'emballent pas.

L'OL est dans une très bonne dynamique ces dernières semaines. En Ligue 1, le maintien est bien parti. En Coupe de France, une très belle opportunité d'aller en finale est toujours possible. Ce mardi soir, les Gones seront aux prises à domicile avec le RC Strasbourg, en grandes difficultés. Alors que l'OL vit tout de même une saison remplie de galères, jouer l'Europe est toujours un rêve en vie. Mais Pierre Sage, bien au courant de la situation dans son vestiaire, ne veut pas griller les étapes.

Pierre Sage conscient de la situation à l'OL

En conférence de presse, le nouvel entraineur de l'OL a en effet donné son avis sur la possibilité de finir européen en fin de saison. Et il ne veut pas d'enflammade inutile même s'il comprend la situation et les attentes. « Que l’Europe soit dans les têtes des supporters, c'est une chose. A notre niveau, on se doit d'avoir nos 35 points en Ligue 1. Pour être en Europe via la Coupe de France, il faut gagner la coupe. Sinon, il faut être à la 6ème place en championnat. À nous de gagner nos matchs pour y arriver. Si l'opportunité se présente, on verra ce qu'on fait. On doit d’abord être dans une logique de se maintenir et de gagner en Coupe de France pour passer au tour suivant », a notamment indiqué Pierre Sage, qui sait que l'équilibre reste précaire pour son groupe. Surtout qu'en Coupe de France, de belles équipes restent encore en lice pour le titre, comme le PSG, le Stade Rennais ou encore Nice.