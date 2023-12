L'OL et ses 65ME, il promet l'enfer à Textor

Dans : OL.

Par Corentin Facy

John Textor a passé l’étape de la DNCG et sera autorisé à recruter lors du mercato hivernal. Une enveloppe budgétaire de 65 millions d’euros a d’ores et déjà été annoncée. De quoi réaliser quelques beaux coups en janvier.

En grosse difficulté en championnat, l’Olympique Lyonnais compte sur le mercato hivernal pour relancer sa saison. John Textor a passé l’étape de la DNCG et si la masse salariale du club est toujours encadrée, le propriétaire de l’OL a vu son budget être validé par le gendarme financier du football français. Les Gones auront davantage de liberté sur le mercato par rapport à l’été dernier et John Textor a promis un budget important de l’ordre de 65 millions d’euros. De quoi se faire plaisir sur le marché des transferts avec un recrutement massif et la venue de joueurs cruciaux pour se maintenir en Ligue 1. Reste qu’en annonçant de la sorte son budget, John Textor risque de surpayer quelques transferts dans les prochaines semaines. C’est en tout cas la crainte de Julien Fournier, ancien directeur général de Nice et véritable spécialiste du mercato, qui a réagi à cette information au micro de RMC dans l’After Foot.

@_JohnTextor_ il faut tous être solidaires pour permettre à l’OL de sortir de cette situation sportive …🙏♥️💙 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) December 1, 2023

« Quand on annonce 65 millions d’euros pour le mercato hivernal à Lyon, moi j’aimerais bien être un (club) vendeur parce que lorsque l’OL va arriver avec son classement et son budget, ça va leur coûter beaucoup d’argent. Lyon est un club attractif mais tout dépendra du classement de l’OL à la trêve. Je pense qu’il est possible pour un club de se sauver de la relégation avec un bon mercato hivernal. L’année où Dante se blesse, on prend Todibo et Saliba au mois de janvier, deux joueurs qui ne jouaient pas à Arsenal et à Barcelone. A l’époque, ils avaient 19 et 21 ans, ils ne jouaient pas depuis un an. C’était un risque, mais ça a changé notre équipe à ce moment-là » se souvient Julien Fournier, pour qui le mercato hivernal peut être décisif dans la course au maintien, avant de poursuivre.

OL : Six joueurs arrivent au mercato, et que des titulaires https://t.co/2LKYsTfdI6 — Foot01.com (@Foot01_com) December 6, 2023

« Ce qui est gênant, c’est que pour réaliser des bons coups au mercato, il faut anticiper. Or, c’est difficile d’anticiper quand tu ne sais pas qui va être l’entraîneur. Tu peux arriver en disant 65 millions d’euros mais je pense que ce qui coûte 1 euro, ils vont le payer 2 euros. Je suis un peu inquiet par rapport à ça. L’OL en Ligue 2 ? Je ne le souhaite surtout pas. La Ligue 1 a besoin de grands clubs, j’ai envie de voir une Ligue 1 avec Lyon. La réalité d’aujourd’hui est néanmoins inquiétante, mais je pense que les dirigeants de l’OL le sont encore plus que moi » estime l’ancien directeur du football de l’OGC Nice, qui attend maintenant avec impatience de voir comment se comporteront les dirigeants lyonnais sur le marché des transferts en janvier et quels seront les joueurs ciblés… et pour quel prix.