L'OL dévoile son plan anti-agression à Marseille

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais jouera mercredi soir à Marseille le match qui n'avait pas pu se jouer le dimanche 29 octobre dernier après l'attaque du bus de l'OL. Cette fois, le club de John Textor a pris des mesures drastiques.

Le temps a passé, et depuis, l’OL a même limogé Fabio Grosso, victime principale des graves incidents intervenus il y a six semaines sur la route du Vélodrome. L’entraîneur italien, qui a failli perdre un œil dans cette agression restée impunie, ne sera donc pas du déplacement qu’Alexandre Lacazette et ses coéquipiers feront dans 48 heures jusque dans la capitale provençale. Pour cet OM-OL, qui se jouera sans supporters lyonnais, les autorités ont compris que cette fois, il fallait réellement prendre des mesures drastiques, car les excuses bidons avancées le dimanche 29 octobre pour justifier le chaos ne passeront plus. Alors, l’Olympique Lyonnais et les instances en charge d’assurer la sécurité de ce match de Ligue 1 ont décidé de faire le maximum afin d’éviter que l’équipe lyonnaise arrive au Vélodrome dans un bus dévasté et avec des joueurs blessés. Après avoir contesté le fait de rejouer aussi vite à Marseille, l'OL a accepté la décision de la LFP, mais ne veut pas vivre un deuxième cauchemar dans la cité phocéenne.

L'OL a pris des mesures pour ne pas être attaqué à Marseille

C’est pour cela que la délégation lyonnaise ne prendra l’avion vers Marseille que mercredi matin, l’idée d’un déplacement en TGV étant totalement impossible, et que cette fois l’équipe passera la journée dans un hôtel qui sera plus loin du Vélodrome que celui qui avait été réservé la dernière fois. C’est la préfète de police des Bouches-du-Rhône, Frédérique Camilleri, qui a préféré éloigner l’Olympique Lyonnais du stade afin de s’ouvrir des possibilités pour la venue du bus avant la rencontre de mercredi soir.

De même, selon Le Progrès, l’OL n’utilisera pas son propre véhicule pour aller au Vélodrome, ce dernier étant trop facilement reconnaissable. C’est un car totalement neutre, mais avec des vitres blindées, qui fera le déplacement entre l’hôtel des joueurs et le stade, puis les ramènera à l’aéroport après le coup de sifflet final de la rencontre. Le quotidien régional ajoute qu’un délégué de la Ligue de Football Professionnel soit dans le bus afin de rendre compte d’éventuels incidents, ce qui n’était pas le cas la dernière fois.

Du côté des joueurs lyonnais, on n'est que moyennement rassuré avant de repartir à Marseille, la violence de l'attaque lors du précédent déplacement ayant marqué les esprits. « On ne pensait pas rejouer ce match et le rejouer comme si rien ne s’était passé. Il y a quand même eu des dégâts, que ce soit l’ancien coach ou le bus. C’est un sentiment bizarre. Après ce qu’il s’est passé le 29 octobre, on a un peu de craintes. Au niveau de la sécurité, on nous avait promis que tout se passerait bien. Ça n’a pas été le cas », a rappelé, à deux jours du match, Clinton Mata.