L’OL débarque, c'est la panique à Montpellier

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

En grande difficulté, Montpellier glisse lentement vers la zone de relégation en Ligue 1. L’entraîneur Michel Der Zakarian attend une réaction de son équipe dimanche. Mais la tâche s’annonce difficile face à l’Olympique Lyonnais, un concurrent direct sur le chemin de la guérison.

Ça va mal à Montpellier. Ce mercredi, le club héraultais a été corrigé à domicile par l’OGC Nice (4-1) en huitièmes de finale de la Coupe de France. Cette compétition aurait pu représenter un bol d’air pour le MHSC, qui n’a remporté qu’un seul de ses 11 derniers matchs en championnat. D’où le signal d’alarme lancé par l’entraîneur Michel Der Zakarian.

Alerte rouge à Montpellier

« Dans le vestiaire, on a des joueurs cadres qui doivent guider les autres, a réclamé le coach de Montpellier. Ensuite, il y a mon discours, il y a le discours de la direction. Aujourd'hui, il y a une alerte rouge. Il nous reste 14 matchs. A nous de faire ce qu'il faut pour prendre les points. Tout le monde est déçu (par l'élimination en Coupe). On passe à autre chose, on passe au championnat. »

« Si on ne considère pas qu'il y a danger, on a tout faux, a prévenu Michel Der Zakarian. Si on ne prend pas conscience du danger aujourd'hui avec les performances que l'on fait... Il faut que l'on soit bien meilleur. Il faut que l'on soit concentré dans ce que l'on doit faire, et bien le faire surtout. » Actuel 13e de Ligue 1 avec deux longueurs d’avance sur le barragiste Metz, Montpellier possède le même nombre de points que l’Olympique Lyonnais. Son prochain adversaire qui a notamment profité d’un gros mercato hivernal pour se relancer.

« Lyon est aujourd'hui à la lutte avec toutes les équipes qui sont en bas. Ils sont dans la même situation que nous. Ils n'ont pas le droit de se relâcher. Comme toutes les équipes qui en sont là, qui se tiennent en peu de choses. Lyon a d'autres moyens que nous, c'est normal. Des clubs ont un budget autre que le nôtre. On fait avec ce que l'on a, on est en capacité de bien le faire. J'espère que l'on va faire le match qu'il faut pour gagner », a confié le technicien avant la venue des Gones à la Mosson dimanche.