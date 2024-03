L’OL de Pierre Sage fait rêver le monde amateur

Dans : OL.

Nommé entraîneur principal de l’Olympique Lyonnais en novembre dernier, Pierre Sage donne entière satisfaction. Le technicien, devenu plus qu’un simple intérimaire, a métamorphosé l’équipe rhodanienne. Et donne de l’espoir au monde amateur auquel il reste attaché.

Les jours à venir s’annoncent capitaux pour l’Olympique Lyonnais. De l’aveu de Pierre Sage, un succès à domicile contre le Stade de Reims permettrait au club rhodanien d’assurer son maintien en Ligue 1 dès ce samedi soir. Et trois jours plus tard, les Gones auront l’opportunité d’atteindre la finale de la Coupe de France en cas de succès face à Valenciennes. Un joli doublé en perspective dont l’entraîneur lyonnais et ses nombreux soutiens pourraient être fiers. Car au-delà des supporters de l’OL, Pierre Sage est suivi par le monde amateur auquel il a longtemps appartenu.

Pierre Sage, l'entraîneur de l'OL, a confirmé ce jeudi que le club était plutôt favorable à ce que les joueurs participent aux Jeux Olympiques l'été prochain.https://t.co/QN4vITe6r6 pic.twitter.com/IdcLHgAN1r — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 28, 2024

L’ancien coach d’Oyonnax ou Bourg-Péronnas y reste attaché, lui qui n'hésite pas à se déplacer loin des stades de l’élite. « Il a la fibre de ceux qui viennent d'en bas, il était venu voir mes moins de 19 ans nationaux de Bobigny, racontait récemment l’entraîneur du FC93 Karim Mazeghrane à L’Equipe. Quand tu le vois bosser, il est largement au-dessus de tout le monde. Grâce à lui, on se dit qu'avec une méthode et de la compétence, on peut être performant au très haut niveau, on se dit qu'on peut réussir sans avoir été pro. »

Pierre Sage, un modèle sans diplôme

« C'est un exemple, mais aussi un espoir, car on est toute une nouvelle génération de jeunes coachs à s'ouvrir et à s'inspirer de lui », a ajouté le technicien de 31 ans, admiratif du parcours atypique de Pierre Sage. Rappelons que l’Olympique Lyonnais doit encore régler une amende de 25 000 euros par match, son coach principal n’étant pas encore titulaire du diplôme d’entraîneur nécessaire pour le haut niveau en France (BEPF). Preuve que le CV ne fait pas tout.