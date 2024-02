L'OL de la loose c'est fini, ils peuvent leur dire merci

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Avec quatre victoires consécutives, l'Olympique Lyonnais est dans sa meilleure forme cette saison. Le club rhodanien s'éloigne progressivement de la zone rouge et pour un ancien joueur, c'est surtout grâce au soutien indéfectible des supporters.

Grâce à sa victoire 1-0 contre l'OGC Nice, Lyon est remonté la 11e place de la Ligue 1. Les Gones sont provisoirement à 10 points du RC Lens, sixième du championnat et dernier club qualifié pour une Coupe d'Europe. Après avoir craint une relégation en Ligue 2, l'OL se met désormais à rêver d'une qualification européenne. De plus, Lyon est encore en lice en Coupe de France. La saison catastrophe pourrait finalement se transformer en saison charnière dans la nouvelle ère lyonnaise. Dans cette période qui a été très compliquée pour le club rhodanien, les supporters ont toujours été présents, parfois assez véhéments mais ils ont systématiquement soutenu les joueurs. Pour Cris, la remontée de l'OL est aussi la victoire des fans.

Lyon au top ? Le crédit est à donner aux fans

Cris, ancien défenseur de l'OL, analyse le retour en forme de Lyon.



"Le plus important, je pense, ce sont les supporters. Même avec les difficultés du début de saison, ils ont été là. Ils étaient derrière cette équipe car elle avait de la qualité." pic.twitter.com/DOmfBM44qb — Téléfoot (@telefoot_TF1) February 18, 2024

« Le plus important, je pense, ce sont les supporters. Même avec les difficultés du début de saison, ils ont été là. Ils étaient derrière cette équipe car elle avait de la qualité » a affirmé l'ancien défenseur central de l'OL au micro de Téléfoot, qui a aussi tenu à rendre hommage au travail de Pierre Sage, qui a su redonner le sourire à un vestiaire en perdition. Icône du grand Lyon des années 2000, le Brésilien a disputé plus de 300 matchs avec Lyon et a surtout remporté 8 titres, dont quatre fois le championnat de France. Il est resté un fidèle supporter de l'OL et estime que le sursaut d'orgueil des joueurs de Pierre Sage n'aurait jamais existé sans tous ceux qui se sont déplacés cette saison. Lyon affrontera le FC Metz lors de la prochaine journée de la Ligue 1, puis recevra Strasbourg pour une place en demi-finale de la Coupe de France. L'autre moment frisson dans la saison de l'OL.