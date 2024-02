L'OL champion de France, ce n'est plus tabou ‍!

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Cet hiver, Lucas Perri et Adryelson ont refusé plusieurs clubs européens de renom pour signer à l'OL. Les deux brésiliens sont convaincus d'avoir fait le bon choix et rêvent désormais de remporter de beaux trophées avec le club rhodanien.

Si les noms de Nemanja Matic, Orel Mangala ou Said Benrahma ont fait rêver les supporters lyonnais, l'OL a peut-être réalisé son meilleur coup en recrutant le duo Lucas Perri-Adryelson à Botafogo. Relativement inconnus du grand public européen, les deux brésiliens ont la cote chez les scouts. Perri a déjà été appelé avec la Seleçao pour être troisième gardien derrière Alisson et Ederson, excusez du peu. De quoi séduire plusieurs clubs européens tout comme pour Adryelson. Finalement, les deux hommes ont préféré rejoindre l'OL, autre club d'Eagle Football. Un choix forcé par John Textor ? Non, répondent les deux intéressés.

Perri et Adryelson rêvent en grand à l'OL

Lucas Perri et Adryelson sont venus à l'OL en toute connaissance de cause. Ils estiment que le club et la Ligue 1 française sont prestigieux. C'est ce que confirme leur agent, Leonardo Cornacini Ferreira, auprès du média Eurofoot. Malgré le classement décevant de l'OL et ses difficultés dans la course au maintien, Perri et Adryelson ont de hautes ambitions dans le Rhône.

« Ils veulent remporter le championnat en tant que titulaires et jouer au plus haut niveau d’Europe. On sait que Lyon est actuellement dans une période de changement, mais c'est ce qu'ils veulent réaliser avec le club. Avec le Brésil, ils aimeraient faire partie de l’équipe et ils sont tous les deux très heureux d’avoir participé à certains rassemblements passés, voulant revenir constamment », a avoué dans l'interview leur agent. Il est vrai que les récents succès de l'OL mais surtout l'afflux massif de recrues célèbres comme Matic leur a donné des ailes. À John Textor de ne pas les décevoir désormais.