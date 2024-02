L'OL annule son passeport français

Dans : OL.

Pendant longtemps, l'Olympique Lyonnais a été le porte-drapeau du football français. Mais pour gagner il fallait changer, et John Textor a n'a pas hésité à ramener l'OL à la réalité.

L’ADN lyonnais a souvent fait le bonheur des supporters de l’OL. Même si de grands joueurs internationaux ont contribué à l’énorme domination de Lyon sur le football français pendant près d’une décennie, ce sont les pépites dénichées au centre de formation qui ont permis au club de Jean-Michel Aulas de devenir une référence européenne. Et si cela ne suffisait pas, le patron de l’Olympique Lyonnais allait chercher dans d’autres clubs des joueurs français capables d’apporter un plus à son équipe. Il y a de gros échecs, Gourcuff par exemple, mais surtout de très nombreuses réussites. Mais tout cela est à conjuguer au passé, car faisant face à une crise sportive, John Textor a décidé de ne plus tout miser sur des joueurs français, et au contraire d’ouvrir les portes de l’Olympique Lyonnais à de très nombreux footballeurs européens.

2 Français sur 17 joueurs recrutés par l'OL

Même si cela arrange évidemment les affaires du patron d’Eagle Football, ce changement de stratégie porte ses fruits et personne ne remettrait en cause le dernier mercato à 60 millions d’euros fait par l’OL. Comme le fait remarquer Le Progrès, le club rhodanien a recruté 17 nouveaux joueurs lors du mercato estival 2023 et plus récemment en janvier, et seulement deux renforts sont français, il s’agit de Mahamadou Diawara, et de Skelly Alvero, lequel est déjà parti. Et forcément cela se ressent puisque plus aucun joueur de l'OL ne fréquente l'équipe de France et ne semble pouvoir sérieusement postuler pour jouer l'Euro 2024 avec l'équipe de Didier Deschamps.

Dans le quotidien régional, Frédéric Guerra, agent de plusieurs joueurs passés par l'OL, revient sur un passé pas si lointain concernant Lyon et les Bleus. « A une époque, l’OL était la porte d’entrée de l’équipe de France. Le club était en haut et avait, grâce au président Aulas, une bonne relation avec la FFF. Quand Malouda ou Toulalan ont signé, ils n’intéressaient pas encore les grands clubs européens, et à Lyon ils avaient de bonnes chances de se retrouver en sélection », rappelle le célèbre agent, qui sait que désormais Lyon n'a plus que neuf joueurs sélectionnables par la France sur les vingt-huit joueurs mis à la disposition de Pierre Sage. Autre temps, autre mœurs.