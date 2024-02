L’OL a voulu le pourrir, il n'a pas craqué et il est fier

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Retraité des terrains depuis 2020, après une expérience très contrastée à l'Olympique Lyonnais, Mapou Yanga Mbiwa est récemment sorti de sa retraite pour évoluer à Istres. Le défenseur central n'a pas de rancune envers Lyon malgré sa mise à l'écart.

Champion de France en 2012 avec Montpellier, Mapou Yanga Mbiwa a connu un début de carrière très prometteur, avec également 4 sélections en équipe de France. Après des passages moyens à Newcastle et à l'AS Roma, le défenseur central décide de retourner en France, à l'OL. S'il est titulaire pendant deux saisons, Mapou Yanga Mbiwa va progressivement descendre dans la hiérarchie à son poste, jusqu'à entrer en clash avec la direction du club rhodanien et être rétrogradé avec l'équipe réserve des Gones. Il disputera plusieurs matchs de CFA ou du National 2, entre 2017 et 2019. Mais depuis le début du mois de février, à 34 ans, il a décidé de remettre les crampons pour une aventure folle, au FC Istres, en National 3, avec comme ambition de monter dans l'échelon supérieur. Yanga Mbiwa explique que sa mise à l'écart à l'OL lui a permis de se forger un mental d'acier.

Mis au placard par l'OL, Yanga Mbiwa a passé l'éponge

« Je suis passé par tous les états. Beaucoup de choses se sont produites. J’ai gardé la tête haute pour tenter de sortir de cette galère. Sur les dernières saisons à l’OL, j’ai appris à me canaliser, à ne pas péter un câble. Je n’allais pas me laisser abattre, c’était un combat sur moi-même. C'est bizarre de dire ça, mais je suis sorti grandi de cette expérience. J'ai amené des propositions lors de différents mercatos pour sortir de cette impasse, proposé un accord à l'amiable. Tout a été refusé. Certaines personnes éprouvaient peut-être de la rancune. C'est derrière moi. La page est tournée » a affirmé l'ancien capitaine du MHSC dans un entretien avec le journal Le Parisien. Mapou Yanga Mbiwa a déjà disputé plusieurs matchs à Istres avec un certain succès puisque le club des Bouches-du-Rhône est premier de la poule A.