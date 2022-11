L’OL à la rue, Gonalons remet son brassard

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Toujours attaché à l’Olympique Lyonnais, Maxime Gonalons constate que son club formateur ne joue plus les premiers rôles en Ligue 1. Une déception pour le Clermontois qui réclame une réaction des Gones.

Malgré les progrès aperçus et les deux victoires consécutives, l’Olympique Lyonnais a encore pas mal de chemin à parcourir. Le club rhodanien, huitième au terme du dernier exercice, occupe la même position avant la 14e journée de Ligue 1, à sept longueurs du podium. Un classement inacceptable pour Maxime Gonalons qui ne comprend pas comment les Gones ont pu descendre aussi bas dans la hiérarchie du football français.

💬 Maxime Gonalons : "Lyon se doit de gagner. L’OL n’est pas à sa place. Moi ce que j’ai vu notamment sur l’année dernière et un peu sur le début cette année, c’est que j’avais l’impression que physiquement ils étaient à la rue." #OMOL #OLYMPICO pic.twitter.com/f4LBWDjqqv — RTLSport (@RTLFoot) November 4, 2022

« Lyon se doit de gagner, a réagi l’ancien Lyonnais sur RTL. Ils se devaient de faire mieux je pense. L'OL n'était pas à sa place, il n'est pas à sa place aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Des trous d'un match à un autre, d'une mi-temps à une autre. Je pense qu'ils le savent très bien aussi. Ça fait toujours un peu de peine, c'est toujours un peu désolant de les voir à cette place-là. » Ex-propriétaire du brassard à Lyon, Maxime Gonalons n’aurait pas épargné ses coéquipiers dans une telle situation.

« Si j'étais capitaine de l’OL, je dirais qu'on n'en fait pas assez, qu'on n'est pas à notre place et qu'on doit faire plus, a imaginé le milieu de Clermont. Moi ce que j'ai notamment vu l'année dernière et un peu au début de la saison, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont à la rue physiquement. Quand vous n'êtes bas bien physiquement à ce niveau-là, ce n'est pas possible. » Maxime Gonalons partage donc l’analyse du nouvel entraîneur Laurent Blanc, déterminé à remettre son groupe à niveau sur le plan physique.

« L’Olympico, c’est un truc de fou »

« C'est ce qu'est en train de faire Laurent Blanc, a validé Maxime Gonalons. On sent qu'il a rééquilibré certaines choses. Ce club-là doit être beaucoup plus haut. » Ce qui passera notamment par une victoire contre l’Olympique de Marseille dimanche soir au Vélodrome. « Je peux vous dire que c'est un match, quand vous êtes joueur, vous avez vraiment envie de les jouer. Parce qu'en termes d'ambiance, notamment au Vélodrome, c'est un truc de fou. C'est toujours un match particulier, et d'autant plus celui-là je pense », a annoncé le joueur formé à Lyon, bien placé pour connaître l’importance de cet Olympico.