L'OL à l'assaut d'une étonnante pépite algérienne

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais attend toujours de convaincre la DNCG, mais la cellule recrutement de l'OL travaille déjà sur plusieurs dossiers. Le nom de Yacine Titraoui est évoqué en interne.

L'OL ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir sportif, mais pour réussir à se maintenir en Ligue 1 le club de John Textor va devoir impérativement réussir une deuxième partie de championnat de haute tenue. Même si le match contre Lens a rassuré les supporters, au final Lyon est reparti avec zéro point de Bollaert, et un écart de désormais six longueurs avec Strasbourg, premier non-relégable.

Même si la DNCG n'a pas encore donné le feu vert à l'OL, on bosse dur dans les bureaux du Groupama Stadium, Matthieu Louis-Jean s'activant pour trouver des joueurs à même de renforcer l'effectif actuel. Ces dernières heures, un nom revient dans les conversations, il s'agit de celui de Yacine Titraoui, jeune milieu de terrain de 20 ans qui évolue à Paradou, actuel deuxième du championnat d'Algérie. Le compte spécialisé dans le football algérien, @arobasedzair2, révèle que les recruteurs lyonnais sont attendus en décembre pour superviser Titraoui.

💣𝐄𝐗𝐂𝐋𝐔𝐒𝐈𝐅 | Yacine Titraoui intéresse l'Olympique Lyonnais ! ⚪🦁



Une équipe de recruteurs des Gones devrait superviser prochainement le milieu du Paradou. pic.twitter.com/uEWnYYoMso — 𝗔𝗿𝗼𝗯𝗮𝘀𝗲𝗗𝘇𝗮𝗶𝗿 🇩🇿💫 (@arobasedzair2) December 3, 2023

International algérien U23, Yacine Titraoui a été formé à Paradou, un club qui a déjà révélé des joueurs comme Youcef Atal et Ramy Bensebaini. Durant l'automne, le milieu de terrain algérien avait même été annoncé comme proche de Montpellier selon L'Equipe, mais à priori l'Olympique Lyonnais s'est montré plus pressant. Pour obtenir la signature de Titraoui, on évoque un montant autour du million d'euros, bonus inclus. Une somme qui est dans les cordes de l'OL, surtout si la Direction Nationale du Contrôle de Gestion finit par lever sa sanction. La délégation de l'Olympique Lyonnais devrait faire le déplacement avant la fin de l'année afin de finir de se convaincre que Yacine Titraoui est bien un joueur susceptible d'apporter un plus à l'effectif de Pierre Sage ou du futur entraîneur.