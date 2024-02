L'OL a fait n'importe quoi avec Cherki, la folle révélation

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Rayan Cherki est dans une situation difficile à l’OL, qui s’est considérablement renforcé lors du mercato hivernal. L’international espoirs français va devoir cravacher pour retrouver une place de titulaire.

L’éternel espoir Rayan Cherki va-t-il quitter l’Olympique Lyonnais lors du prochain mercato sans avoir explosé au plus haut niveau dans son club formateur ? La question se pose car quatre ans après ses débuts avec les professionnels, le milieu offensif de l’OL n’a toujours pas donné l’impression d'approcher le niveau attendu au vu de son immense potentiel. Rayan Cherki est frustrant pour les supporters du club rhodanien, qui attendent tellement de leur éternelle pépite. Mais si l’international espoirs français n’a pas encore atteint un niveau exceptionnel, les dirigeants et les éducateurs de l’Olympique Lyonnais y sont peut-être pour quelque chose.

Ancien entraîneur adjoint des U19 de l’OL, Gilles Rousset estime que dès son plus jeune âge, Rayan Cherki a été bichonné et surprotégé chez les Gones, ce qui ne l’a sans doute pas aidé. « Rayan a toujours été doué, mais il n’a pas été formé. Certains au club considéraient que vu qu’il était doué, il fallait le laisser jouer comme il le voulait. On avait des ordres d’en haut à respecter. On voit qu’il a pris de mauvaises habitudes. Il aurait fallu qu’il apprenne que le football ne se pratiquait pas qu’avec le ballon » explique l’ancien entraîneur adjoint des U19 de l’OL à So Foot. Il semblerait que Rayan Cherki en paie aujourd’hui les conséquences puisque les entraineurs passent à Lyon mais personne n’arrive à faire de ce milieu offensif si talentueux un joueur décisif et régulier même si Laurent Blanc n’était pas loin d’y arriver à force de persévérance. Remplaçant avec Fabio Grosso, le meneur de jeu lyonnais aura fort à faire avec Pierre Sage pour terrasser une nouvelle concurrence à Lyon avec Malick Fofana, Gift Orban, Ernest Nuamah ou encore Saïd Benrahma.