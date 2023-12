L'OL a failli frapper très fort contre l'OM

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Mercredi 6 décembre, le premier olympico de la saison va enfin avoir lieu, après avoir été repoussé suite à de graves incidents en amont de la rencontre. L'Olympique Lyonnais a d'ailleurs songé à boycotter ce match mais la situation sportive a été un motif de dissuasion.

Dernier de la Ligue 1 avec seulement une victoire, l'OL est plus que jamais menacé par une relégation. Le club rhodanien a besoin d'un match référence pour lancer sa saison et mettre fin à la spirale négative qu'il traverse. Lyon a justement l'occasion de s'offrir un succès de prestige face à l'OM avec comme optique une revanche suite aux agressions de certains supporters marseillais sur les bus lyonnais. D'après les informations de RMC Sport, l'OL a réellement été choqué par l'attitude hostile des fans du club de la cité olympienne, tout comme l'absence de véritables sanctions, et un boycott a été envisagé en interne par le club. Les Gones ne voulaient pas rejouer ce match, mais la situation sportive et les conséquences à tous les niveaux auraient été trop graves.

Le classement de l'OL perturbe son ambition

« On a vraiment songé à frapper un grand coup. On s’est dit, personne n’assume la responsabilité de ce qu’il s’est passé. Il faut marquer le coup. Uniquement pour des considérations sportives, ça ne s'est pas fait. Quand on regarde le classement, on ne peut pas se permettre de perdre sur tapis vert. Si Lyon avait été en haut de tableau, dans un autre contexte sportif, ça se serait passé autrement. Personne n’a vraiment envie d’aller au Vélodrome » avance une source proche du club lyonnais à RMC. Lyon a donc bien songé à ne pas se rendre à Marseille en guise de protestation. Mais au risque de perdre un match sur tapis vert, avec probablement d'autres sanctions, économiques comme sportives, l'OL s'est ravisé et le déplacement va bien se faire, dans un contexte particulier et avec un dispositif de sécurité renforcé.