L'OL 2e club français derrière le PSG, le Textor show débute

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En début de semaine, John Textor est officiellement devenu l’actionnaire principal de l’Olympique Lyonnais.

Les doutes sont nombreux autour de l’homme d’affaires américain, notamment chez les supporters de l’Olympique Lyonnais, en raison du temps qui a été nécessaire pour boucler la vente de l’OL à John Textor. En effet, plus de six mois ont été requis pour boucler le deal. Après d’interminables négociations, celui qui est également impliqué à Crystal Palace et à Botafogo est enfin devenu l’actionnaire majoritaire de l’Olympique Lyonnais, tandis que Jean-Michel Aulas restera président pour trois ans. Chez les supporters ainsi que les observateurs, on attend avec impatience les premières périodes de mercato afin de juger le réel apport financier de John Textor. Mais pour Jean-Pascal Gayant, économiste du sport interrogé par l’AFP, il n’y a pas d’inquiétude à avoir. Bien au contraire.

Textor capable de faire passer l'OL dans une autre dimension ?

« Il me semble qu'on n'est pas face à des acquéreurs ayant envie d'acquérir un club et de le revendre au bout de quatre ou cinq ans avec l'idée de faire une plus-value. John Textor a, me semble-t-il, une stratégie globale de long terme, sur le spectacle sportif du football professionnel en Europe, un secteur prometteur. Son projet me paraît tenir la route, d'un point de vue économique et industriel. Le PSG est inaccessible, car il a été, entre guillemets, dopé financièrement. Mais cela pourrait lui permettre d'être le deuxième club français. (…) L'OL a un grand stade de 60 000 places dont il est propriétaire, ce qui est unique en France. Lyon a vraiment des atouts considérables » a lancé l’économiste du sport, plutôt optimiste pour l’Olympique Lyonnais, qui a de grandes chances de grandir et d’améliorer sa compétitivité sous la houlette de John Textor. C’est tout ce que souhaitent les supporters lyonnais alors que le mercato hivernal du mois de janvier sera déjà riche en enseignements sur le nouveau boss de l’OL.