L’offre incroyable de l’OL, Fofana a cru rêver

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Contacté par l’Olympique Lyonnais cet hiver, l’ailier belge Malick Fofana a rapidement accepté la proposition. Le club rhodanien représentait l’étape idéale pour la suite de sa carrière.

Seulement titularisé à quatre reprises toutes compétitions confondues, Malick Fofana aura besoin de son temps pour s’imposer à l’Olympique Lyonnais. L’ailier arrivé cet hiver en provenance de La Gantoise franchit un cap important dans sa carrière. Lui qui n’imaginait pas rejoindre une écurie aussi prestigieuse en janvier dernier.

Fofana raconte son transfert

« C'était une surprise pour moi aussi, a raconté l’international Espoirs belge. La veille de notre départ en stage (le 7 janvier, ndlr), La Gantoise a informé mon entourage qu'il y avait eu une offre intéressante de Lyon. Si je voulais y aller, un transfert était possible. La décision m’appartenait. J'ai eu une conversation avec le directeur sportif de Lyon et j'étais intéressé par un départ. Un jour plus tard, je m'envolais pour Lyon et tout est allé vite. »

« Je me sentais prêt à passer à un niveau supérieur, a confié Malick Fofana. Lyon m'a fait une offre que je ne pouvais pas refuser et m'a présenté un projet sportif parfait. Je pouvais aller dans un club et dans un championnat plus grands, tout en gardant des opportunités. C'était idéal pour mon évolution. La position de Lyon relégable à moment-là ? Je ne m'inquiétais pas de ça. Je savais qu’ils n'y resteraient pas longtemps. »

En effet, l’Olympique Lyonnais occupe actuellement la 10e place en Ligue 1. Et malgré son faible temps de jeu, Malick Fofana se dit épanoui dans son nouveau club. « Je m'y sens bien, a confié le talent de 18 ans. Je parle français, mes parents vivent avec moi. Je me suis adapté rapidement. Je termine mes études en ligne et j'obtiendrai mon diplôme l'été prochain. Le prix de mon transfert ? Cela ne me change rien. Je reste moi-même. » Rappelons que l'opération a coûté 17 millions d’euros, plus 5 millions d’euros en bonus.