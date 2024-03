L'avenir de Pierre Sage à l'OL, c'est flou

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Nommé jusqu'à la fin de la saison sur le banc de l'Olympique Lyonnais, Pierre Sage ne sait pas de quoi sera fait son avenir. Ses dirigeants non plus.

Le 30 novembre dernier, après le limogeage de Fabio Grosso, Pierre Sage, alors directeur du centre de formation de l’OL, était nommé entraîneur du club de John Textor. Un intérim prolongé en janvier jusqu’à la fin de la saison 2023-2024, le natif de Lons-le-Saunier ayant réussi à ramener l’Olympique Lyonnais dans le droit chemin sur le plan du classement, qui plus est en étant extrêmement bon dans sa communication interne et externe. Le calme étant revenu, en même temps que les bons résultats, mais forcément tout le monde se demande ce que va faire le propriétaire de l’OL une fois la saison terminée.

Ce n’est pas un secret, John Textor n’hésite pas à couper des têtes quand bon lui semble, et forcément, Pierre Sage n’ayant pas le diplôme indispensable pour occuper ce poste d’entraîneur, la tentation pourrait être grande de déjà chercher discrètement son successeur. Invité d’OL TV, le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais ne veut surtout pas s’emballer concernant la saison prochaine.

Pierre Sage va devoir patienter jusqu'à la fin de saison

Pour David Friio, qui à l’OL comme à l’OM sait ce que c’est que changer d’entraîneur à un rythme trépident, révèle que l’avenir de Pierre Sage sera décidé au soir de la 34e et dernière journée de Ligue 1, et pas avant. « Concernant Pierre, nous prendrons une décision en fin de saison. Le club se posera et étudiera la meilleure chose à faire. L’OL soutient totalement son initiative de s’inscrire au BEPF, et c’est dans la logique. A partir du moment où au mois de janvier on s’engage avec Pierre (Sage) pour la fin de saison, il était naturel de le pousser pour s’inscrire au BEFP, le club le soutient totalement. Sa formation, c’est quelque chose qu’on peut gérer au quotidien, la fédération nous aide dans ce sens. Pierre Sage est quelqu’un de très intelligent et de très posé. Bien évidemment, il n’avait pas l’expérience du haut niveau et d’un groupe en tant que numéro 1. On discute quotidiennement, et je l’aide à fluidifier les choses sur l’approche du métier. Il est très réceptif et il percute tout de suite et progresse de jour en jour. Je le vois dans ses prises de parole, elles ne sont pas les mêmes qu’au début », a confié le dirigeant de l'Olympique Lyonnais, qui a cependant vu comme tout le monde que les supporters de l'OL étaient à bloc derrière Pierre Sage.