Karim Benzema à l’OL, la folle rumeur ressurgit

Du haut de ses 35 ans, Karim Benzema est tout proche d’une prolongation de contrat jusqu’en juin 2024 avec le Real Madrid.

Sur le toit du monde après son Ballon d’Or en 2022, Karim Benzema est toujours très ambitieux. L’ancien attaquant de l’Equipe de France ne se voit pas ailleurs qu’au Real Madrid, où il est en passe de prolonger d’une année supplémentaire, soit jusqu’en juin 2024. Dans un an et demi en revanche, que décidera Karim Benzema pour sa fin de carrière, alors qu’il aura plus de 36 ans ? La question se pose déjà dans la presse espagnole et pour le site Defensa Central, le natif de Lyon aura trois possibilités pour la fin de sa carrière. Ce que « KB9 » doit espérer, c’est bien sûr une nouvelle prolongation de contrat au Real Madrid, jusqu’en juin 2025, ce qui signifierait que l’ancien buteur de l’OL aurait encore été très performant lors de la saison 2023-2024.

L'OL encore cité pour la fin de carrière de Benzema

Deux autres possibilités vont s’offrir à Karim Benzema pour sa fin de carrière selon le média espagnol, et cela risque de provoquer quelques émois du côté de l’Olympique Lyonnais car un retour à l’OL, son club formateur, est une nouvelle fois évoquée. A chaque fois qu’il en a eu l’occasion, Karim Benzema a plutôt démenti un potentiel retour dans la capitale des Gaules. Ce scénario est toutefois une possibilité à ne pas écarter totalement selon le média espagnol, qui surprend tout le monde en indiquant par ailleurs qu’il n’est pas non plus impossible que Karim Benzema mette un terme à sa carrière de footballeur professionnel à la fin de son contrat avec le Real Madrid en 2024. Tout dépendra bien sûr de la forme physique de Karim Benzema et de ses performances à venir la saison prochaine, mais il n’est pas impossible que « KB9 », qui a commencé sa carrière professionnelle très jeune, raccroche les crampons à l’âge de 36 ans. On l’aura donc compris, Benzema aura trois possibilités pour sa fin de carrière à l’été 2024. Ce sera à lui de faire le bon choix pour ne pas écorner la légende qu’il a écrite au fil des années.