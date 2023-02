Karim Benzema à l'OL, Aulas n'a pas pu s'empêcher

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Fraîchement nommé conseiller sportif du groupe OL, Sonny Anderson a déjà reçu sa première mission de la part de Jean-Michel Aulas. Faire revenir Karim Benzema dans son club formateur, à Lyon.

Ancien buteur légendaire de l'OL, Sonny Anderson fait son retour en terres rhodaniennes. Le Brésilien devient le nouveau conseiller sportif du club. Son objectif sera d'apporter son expérience et sa vision des choses à la direction lyonnaise sur un point de vue sportif. Une fonction précédemment occupée par Bernard Lacombe ou Gérard Houiller. Lors de la présentation de Sonny Anderson, l'homme aux 94 buts sous le maillot lyonnais a confié qu'il ne pourrait pas assister au match entre le SCO d'Angers et l'Olympique Lyonnais le samedi 25 février. En effet, l'ancien joueur du FC Barcelone sera présent en Espagne pour regarder le derby madrilène entre le Real et l'Atletico. Un journaliste a ironisé en demandant si la venue de Sonny Anderson dans la capitale espagnole avait pour but de ramener Karim Benzema à l'OL. Jean-Michel Aulas a semblé satisfait de l'idée et a lancé avec le sourire « Première mission » dans la salle qui a apprécié la blague du président des Gones.

Karim Benzema enfin de retour l'OL ?

Si Jean-Michel Aulas plaisantait bien au moment de confier cette première mission fictive à Sonny Anderson, l'OL a bel et bien tenté de convaincre le joueur formé à Bron de revenir dans son club formateur à la fin de sa carrière. Les supporters lyonnais ainsi que Jean-Michel Aulas rêvent du retour de celui qui a démarré à Lyon pour devenir ballon d'or au Real Madrid. Lors de la cérémonie de remise du plus beau trophée individuel du football, KB9 avait déjà laissé entendre qu'un retour à l'OL n'était pas à envisager. « Je vais prendre ma retraite au Real Madrid. Il n’y a aucune autre option pour moi. Je n'oublie pas monsieur Aulas et l'académie lyonnaise » avait avoué le joueur de 35 ans qui reste attaché à ses racines lyonnaises mais qui souhaite visiblement terminer sa carrière au Real Madrid. Reste à savoir si Sonny Anderson arrivera à faire changer d'avis le joueur français. En tout cas, le Brésilien sera bien à Madrid le week-end prochain, mais afin de couvrir la rencontre phare de Liga pour BeIN Sports, qui l'emploie également.