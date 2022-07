Kadewere plaît en Ligue 1, l'OL vise 8 millions d'euros

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Dans les prochaines heures, le RC Strasbourg devrait perdre son attaquant Ludovic Ajorque, lequel est convoité par le Hertha Berlin. Pour le remplacer, les Alsaciens ont ciblé le Lyonnais Tino Kadewere.

Révélation de la dernière saison de Ligue 1, Strasbourg a frôlé l'Europe avec une belle sixième place obtenue au soir de la 38e journée. Julien Stéphan a pu notamment s'appuyer sur une belle attaque composée de Kévin Gameiro, Habib Diallo et Ludovic Ajorque. Ce dernier est de plus en plus performant au fil des saisons, commençant à attirer les regards en France et en Europe. Ainsi, son départ cet été apparaît probable et cela devrait se faire du côté du Hertha Berlin. Pas facile pour le club alsacien de suppléer un tel joueur, auteur de 12 buts et huit passes décisives en championnat lors du précédent exercice.

Kadewere à Strasbourg pour 8 millions d'euros ?

Pour ce faire, Strasbourg regarde du côté de l'OL. Le club présidé par Marc Keller voudrait recruter Tino Kadewere. Selon l'Equipe, le Zimbabwéen est même l'option prioritaire du Racing pour le mercato estival. Le club lyonnais est disposé à le laisser partir mais pas sous forme de prêt. Ayant besoin de liquidités, l'OL privilégie un transfert pour son attaquant recruté 12 millions d'euros au Havre en 2020. L'OL pourrait demander 10 millions d'euros à Strasbourg, même si l'affaire se conclurait plutôt autour de 7-8 millions selon le quotidien sportif.

22/23 we on 🦁🔵🔴 pic.twitter.com/d1KRjw2MU6 — Tino Kadewere Official (@Tino_Kadewere_) July 7, 2022

Aucune offre n'a encore été transmise à Lyon mais cette information représente une aubaine pour le club rhodanien. En effet, au vu du recrutement réalisé ces dernières semaines, on se demande bien quelle place peut occuper Kadewere dans l'effectif de Peter Bosz. L'attaquant zimbabwéen est en manque de confiance avec un seul but marqué la saison passée et un match de préparation difficile face au Dynamo Kiev mardi soir. Toutefois, son profil et son investissement plaisent aux Alsaciens. Kadewere est revenu de ses vacances en très belle forme physique, étant en vue lors des tests physiques lyonnais. En tout cas, ce transfert serait du gagnant-gagnant pour tout le monde : Kadewere qui irait récupérer du temps de jeu et de la confiance à Strasbourg, le Racing et l'OL avec une vente aussi inattendue que fructueuse.