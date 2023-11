Juninho revient à l'OL, Textor dit oui ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

John Textor a trouvé un accord pour le retour de Juninho dans l'organigramme de l'OL. Ce sera un passage aux petits oignons pour la légende brésilienne, qui sera conseiller du président.

Le remue-ménage continue à l’Olympique Lyonnais, où Fabio Grosso a pris la porte ce jeudi. Chez les dirigeants, cela bouge aussi avec l’arrivée désormais imminente de David Friio en provenance de l’Olympique de Marseille. Il y occupera le poste de directeur sportif et devrait donc travailler avec Juninho. Comme l’a laissé entendre John Textor ces derniers jours, l’aventure de l’ancien numéro 8 n’est pas terminée avec le club qui l’a révélé en Europe, et où il était déjà revenu comme directeur sportif il y a quelques année en compagnie de Jean-Michel Aulas. Sa présence au Brésil, dans un championnat que John Textor connait bien, a permis de discuter d’un retour qui ne sera que partiel. En effet, Juninho va bien occuper un poste, celui de conseiller du président, au sein de l’OL, annonce L’Equipe.

Une semaine par mois à Lyon

🗣️ 𝗣𝗿𝗲𝗺𝗶𝗲̀𝗿𝗲 𝘀𝗲́𝗮𝗻𝗰𝗲 dirigée par Pierre Sage ce jeudi soir 🔴🔵



🔜 #RCLOL pic.twitter.com/Gjl7DLDVE0 — Olympique Lyonnais (@OL) November 30, 2023

Deux ans après son départ, il sera de nouveau à Lyon dans le courant de ce mois de décembre, pour une collaboration qui se fera sur la base d’une présence une semaine par mois au siège du club, et le reste du suivi se fera depuis le Brésil, où il voulait continuer à vivre la plupart du temps. Juninho pourra même voir ses responsabilités à Lyon déborder sur Botafogo, autre club dont Textor est propriétaire. Beaucoup de mouvements donc dans la galaxie du propriétaire américain, qui s’entoure de nombreux dirigeants même s’il adore prendre les grandes décisions par lui-même, surtout s’il y a des désaccords. Un tempérament de feu qui devra être géré à Lyon, où tout le monde aura des responsabilités, mais où tout le monde ne pourra pas décider. En attendant, les supporters vont se satisfaire de ces changements dans un club qui ne fonctionne plus, et qui devra rapidement trouver un nouvel entraineur pour enrayer la spirale négative. Quant au grand retour de Juninho, il faudra certainement attendre en raison de come-back partiel, qui donne tout de même un peu de caution au projet de l’OL à la sauce Textor.