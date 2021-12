Juninho quitte Lyon, c'est confirmé !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Les rumeurs sur un départ de Juninho de l'Olympique Lyonnais sont désormais officiellement confirmées par le directeur sportif brésilien.

L’information donnée par Vincent Duluc ce mercredi matin est désormais confirmée, Juninho n’ira même pas au bout de la saison actuelle à son poste de directeur sportif de l’Olympique Lyonnais. Interrogé directement par Le Progrès, Juninho a confirmé que sa décision était prise et que très rapidement il allait annoncer son départ de l’OL. « Juninho n'ira pas au bout de sa troisième saison, ce qu'il nous a confirmé effectivement, mais sans entrer dans les détails », précise le quotidien régional, qui confirme que le club rhodanien est déjà en quête d'un nouveau directeur sportif afin de remplacer Juninho dans la perspective du prochain mercato d'hiver. Pour l'instant, Jean-Michel Aulas n'a pas souhaité s'exprimer sur ce sujet, même si on imagine bien que le président de Lyon, déjà secoué par l'affaire OL-OM, se serait bien passé de cela.

Vincent Ponsot et Juninho, le courant ne passait plus à Lyon

Pour Jean-François Gomez, les raisons de cette rupture annoncée entre Juninho et son club de coeur sont nombreuses. Si du côté des dirigeants de Lyon on n'a pas apprécié que le directeur sportif dévoile sur RMC son intention de partir en fin de saison, sans même en avoir parlé avec eux, du côté de Juninho on a du mal à travailler avec Vincent Ponsot, le véritable président exécutif de l'Olympique Lyonnais alors que Jean-Michel Aulas voulait et a pris du recul. Face à une situation interne devenue trop compliquée, le Brésilien et l'OL vont donc se quitter à l'amiable, mais si des deux côtés il y a une vraie amertume après ce retour totalement raté de Juninho. Car malgré le soutien populaire, le directeur sportif n'aura pas réussi sa mission, qualifier l'OL pour la Ligue des champions ou même ramener un trophée.