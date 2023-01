Joao Gomes à l'OL, son barbier vend la mèche

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Après Dejan Lovren, l'Olympique Lyonnais attend toujours son deuxième renfort du mercato hivernal. Et le nom de Joao Gomes, le milieu de terrain brésilien revient sans cesse dans les conversations.

Dans une semaine, le marché des transferts va fermer ses portes et pour l’instant, Bruno Cheyrou n’a pas encore apporté à Laurent Blanc les renforts que ce dernier espérait pour permettre à l’OL de vivre une deuxième partie de Championnat de Ligue 1 plus enthousiasmante. Si Lyon a enregistré la signature de Dejan Lovren, dont les débuts sont plutôt réussis, depuis c’est le calme plat, même si le responsable du recrutement est allé faire un séjour express à Rio. Il ne s’agissait pas pour lui de prendre quelques vacances, mais de parvenir à un accord avec Flamengo concernant la venue à l’Olympique Lyonnais de Joao Gomes, le milieu de terrain de 21 ans du club brésilien. Si l’accord financier a été trouvé entre les deux clubs, au détriment de Wolverhampton, le joueur semble lui déterminé à rejoindre l’équipe de Premier League. Tandis que le dossier semble totalement à l’arrêt, le barbier de Joao Gomes a délivré un message.

Joao Gomes prépare ses valises

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Patrick Monteiro (@monteiro97barber)

Via son compte Instagram, Patrick Monteiro, qui s’occupe de l’entretien capillaire du milieu de terrain brésilien, a en effet mis en ligne une photo où on le voit avec Joao Gomes et un message qui annonce un départ imminent du joueur de Flamengo. « Cela fait 8 ans que l'on s'occupe de ce petit bonhomme. A l’époque, nos rêves n'étaient que sur le papier, et la principale préoccupation était de savoir quand le prochain épisode de Naruto sortirait. Beaucoup de choses ont changé depuis. Mais ce qui n'a jamais changé, c'est l'essence, l'humilité et la vérité de nos conversations (...) Tu mérites le monde et tu vas le conquérir. C'est comme ça ninja », écrit, sous forme d’au revoir, ce proche de Joao Gomes. Et aussitôt, ce dernier a relayé ce message sur ses réseaux sociaux, validant ainsi l’idée d’un départ imminent. Sachant que Flamengo ne négocie plus qu'avec l'Olympique Lyonnais, les choses pourraient donc évoluer dans le bon sens rapidement pour l'équipe de Laurent Blanc dans ce dossier.