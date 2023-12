Habib Beye entraîneur de l’OL, il a une vision

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Pierre Sage a été nommé entraîneur de l’OL par intérim après le renvoi de Fabio Grosso, sans que l’on sache exactement combien de temps va durer la mission de l’ancien adjoint d’Habib Beye.

Ancien adjoint d’Habib Beye au Red Star et actuel directeur du centre de formation de l’Olympique Lyonnais, Pierre Sage a été nommé entraîneur de l’équipe première par intérim après le renvoi de Fabio Grosso. En interne, Vincent Ponsot a poussé en faveur de Bruno Genesio tandis que John Textor a songé à Jorge Sampaoli. Mais le nouveau directeur sportif du club rhodanien David Friio a pris la décision de confier l’équipe à Pierre Sage le temps de quelques matchs en attendant de prendre une décision définitive. A plus long terme, on ne sait pas en revanche qui prendra l’équipe. Sur l’antenne de RMC, Emmanuel Petit a donné son avis sur la question avec une prédiction inattendue. En effet, le champion du monde 1998 a confié qu’il ne serait pas étonné de voir le tandem entre Habib Beye et Pierre Sage se reformer… en Ligue 1, après avoir brillé en National au Red Star.

« Sage va prendre l’intérim et va faire du bon job. C’est mon avis, mon intuition. Comme je dis, on n’est pas à l’abri d’une bonne surprise. (…) Peut-être qu’il réussira à convaincre le board lyonnais de continuer avec lui jusqu’à la fin de saison. Comme il a été adjoint d’Habib Beye qui fait de l’excellent travail au Red Star, et qu’il était déjà dans le viseur de l’Olympique Lyonnais, je me dis, pourquoi ils ne vont pas reconstituer le tandem à la fin de saison ? » s’est interrogé Emmanuel Petit, qui verrait bien Habib Beye au côté de Pierre Sage pour entamer une mission commando à l’Olympique Lyonnais. Il y a toutefois peu de chances que cela arrive alors que le Red Star est actuellement leader du National et en position très favorable pour monter en Ligue 2 sous la direction d’Habib Beye, lequel est par ailleurs très identifié à l’Olympique de Marseille, un club au sein duquel il a longtemps été capitaine.