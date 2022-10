Gros malaise à l’OL, silence total après cette boulette

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Recruté précipitamment à l'été 2021, Jérôme Boateng n'a pour le moment pas répondu aux attentes. Mais ce n'est pas sur le plan sportif que l'OL est embarrassé avec le champion du monde allemand.

L’Olympique Lyonnais va essayer ce dimanche d’enchainer enfin une deuxième victoire consécutive lors de la réception de Lille. Un pari qui se fera avec Jérôme Boateng, revenu en grâce avec le retour de Laurent Blanc aux affaires. L’entraineur de l’OL a décidé de s’appuyer sur les joueurs d’expérience pour enrayer la spirale négative, et cela semble pour le moment réussir. A l’image d’Houssem Aouar, l’international allemand prend son rôle à coeur et semble de plus en plus affûté, même s’il n’a pas encore un match entier dans les jambes.

Son aventure à l’OL reste pour le moment très mitigée, avec des performances en dents de scie l’année dernière et une mise à l’écart progressive par Peter Bosz. Malgré son gros contrat, l’ancien du Bayern Munich ne s’est jamais démobilisé. Néanmoins, le club rhodanien regrette clairement de l’avoir recruté, et ce pour des problèmes extra-sportifs. Ce dimanche, Le Parisien se penche sur le passé sulfureux de Boateng, et notamment ses deux affaires en cours sur le plan judiciaire. Il y a tout d’abord son procès en cours pour « coups et blessures volontaires » avec son ex-femme, la mère de ses deux jumelles. Puis les révélations d’une enquête des médias allemands sur le suicide de son ancienne copine, après une relation tumultueuse et des documents que la victime aurait été forcée de signer selon sa famille.

L'OL ne l'aurait pas recruté

Deux affaires qui ont largement terni sa réputation en Allemagne, même si le joueur est encore relativement épargné en France, où c'est moins médiatisé. Néanmoins, cette situation déplait forcément à l’OL, qui se retrouve coincé. Selon les indiscrétions du Parisien, le club lyonnais est « très mal à l’aise » et ne s’exprime pas publiquement sur cette affaire, encore moins pour soutenir son joueur. Même son recrutement est remis en cause, car son achat précipité à l’été 2021 avait provoqué l’oubli de sa procédure en cours, et au sein de l’OL, on assure que Boateng n’aurait jamais signé avec une telle affaire en cours. Pour le moment en tout cas, c’est silence radio sur ce dossier qui n’a pas encore été jugé, et qui permet au défenseur central de se concentrer sur le terrain.