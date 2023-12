Genesio coach de l’OL, Ponsot a tenté un coup tordu

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Après le renvoi de Fabio Grosso, Bruno Genesio a immédiatement été cité pour prendre sa succession à l’OL. Mais pour l’heure, le dossier n’a pas abouti malgré les nombreuses tentatives de Vincent Ponsot en interne.

Dès l’annonce du départ de Fabio Grosso, plusieurs noms ont circulé pour prendre la succession de l’Italien sur le banc de l'Olympique Lyonnais. Bruno Genesio et Jorge Sampaoli ont été cités avec insistance : l’un est souhaité par les hommes de confiance de Jean-Michel Aulas tandis que l’autre est courtisé par John Textor en personne. Pour l’instant, aucun des deux n’a débarqué sur le banc de l’Olympique Lyonnais puisque Pierre Sage a été nommé par le nouveau directeur sportif David Friio afin d’assurer l’intérim, et plus si affinité en fonctions de ses résultats.

OL : Sampaoli, le coach idéal... pour envoyer Lyon en Ligue 2 https://t.co/sAvPcx1iJL — Foot01.com (@Foot01_com) December 4, 2023

Dans l’émission « Tant qu’il y aura des Gones » sur Olympique & Lyonnais, le journaliste Razik Brikh a révélé que Vincent Ponsot avait joué de son influence afin de placer Bruno Genesio au plus vite à l’OL en remplacement de Fabio Grosso. Une tentative qui a échoué pour le moment. « Il y avait une volonté de Vincent Ponsot de vite faire signer un contrat à Bruno Genesio. Quand David Friio a réalisé ça, il a tout stoppé. Rapidement, l’idée de Textor et de Friio a été de mettre en place un entraîneur intérimaire. Ils ne voulaient pas se précipiter, c’est pour ça qu’ils ont choisi Pierre Sage » détaille le journaliste avant de poursuivre.

Ponsot a tenté de placer Genesio puis Vulliez à l'OL

« Quand Vincent Ponsot a vu que ça ne marchait pas pour Genesio, il a tenté de mettre Jean-François Vulliez entraîneur intérimaire. Les copains d’abord… Il a tenté jusqu’au bout » explique le spécialiste de l’OL, pour qui Vincent Ponsot a donc tenté le tout pour le tout afin de placer ses « amis », les anciens protégés de l’ère Jean-Michel Aulas. En vain, puisque le nouveau directeur sportif David Friio s’y est opposé avec l’approbation du propriétaire John Textor. C’est indiscutablement l’ancien DS de l’Olympique de Marseille qui tient maintenant les clés du futur de l’OL sur le plan sportif. Et cela semble convenir aux supporters lyonnais, lesquels souhaitent eux aussi laisser sa chance à Pierre Sage après un premier match encourageant sur la pelouse de Lens samedi après-midi (3-2).