Genesio à l'OL, un dossier bouillant sort déjà

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Remercié par le Stade Rennais il y a quelques jours, Bruno Genesio est désormais annoncé sur le retour à l'Olympique Lyonnais. Une rumeur étonnante alors que le coach était très remonté envers le club rhodanien lors de la défaite des Bretons contre les Gones.

Avec la mise à pied de Fabio Grosso à l'OL, plusieurs candidats sont éligibles pour remplacer l'Italien, dont la méthode n'aura jamais fonctionné. Pour le moment, c'est Pierre Sage, assisté par le trio Jérémie Bréchet, Jean-François Vulliez et Rémy Vercoutre, qui va assumer l'intérim, probablement pour la prochaine rencontre de championnat face au RC Lens. Bruno Genesio est d'ailleurs le premier choix de John Textor d'après les informations de Foot Mercato. Un choix assez étonnant, notamment compte tenu de la tension électrique entre les deux parties lors du match Rennes-Lyon, le 12 novembre dernier. L'ancien entraîneur lyonnais avait été très remonté envers le staff rhodanien dans les vestiaires, à la mi-temps de cette rencontre qui avait été la première victoire de l'OL cette saison.

D'ennemi à sauveur, Genesio retourne sa veste pour l'OL

Bruno Genesio face à l’OL il y a quelques semaines avec le Stade Rennais 👀⚡️ pic.twitter.com/WeAGJHk9Ac — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) November 30, 2023

« Ferme ta gueule, t'es pas chez toi ici ! T'as compris ? T'es pas à Lyon ». Des mots captés par Canal + et lancés par Bruno Genesio, qui pourrait justement ironiquement revenir à Lyon dans les prochains jours. Passé à l'OL entre 2015 et 2019, l'ancien milieu de terrain avait été assez critiqué malgré des résultats plutôt cohérents, surtout par rapport à ses successeurs. La relation avec Jean-Michel Aulas était également un frein pour le Lyonnais de naissance, qui va tenter d'insuffler une nouvelle dynamique dans un club en perte de repères. Les deux anciens Marseillais Igor Tudor ainsi que Jorge Sampaoli sont également des pistes envisagées mais c'est bien Bruno Genesio qui a le plus de chances de devenir le nouvel entraîneur des Gones, au moins jusqu'à la fin de la saison, avec l'objectif désormais de se maintenir en Ligue 1.