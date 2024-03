Fabio Grosso a été vacciné de force par l'OL

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Arrivé à l'OL pour remplacer Laurent Blanc, Fabio Grosso a rapidement été remplacé par Pierre Sage. Le technicien italien a pris une bonne leçon.

A l'exception de son écoeurante agression à Marseille, on ne retiendra pas grand-chose du bref passage de Fabio Grosso sur le banc lyonnais. Appelé le 16 septembre pour succéder à Laurent Blanc, limogé après un début de saison raté, l'ancien joueur italien a été viré le 30 novembre avec un bilan d'une victoire en sept matchs, Pierre Sage prenant la suite avec la réussite que l'on sait. Depuis son passage à l'Olympique Lyonnais, et malgré plusieurs contacts, Fabio Grosso est toujours sans emploi alors que plusieurs offres lui seraient parvenues, notamment de la part de clubs de Serie A. Cependant, après son expérience lyonnaise, le champion du monde 2006 s'est juré de ne plus jamais commettre l'erreur qu'il pense avoir commise en signant avec John Textor en septembre dernier.

Grosso a compris la leçon apprise à Lyon

A 46 ans, Fabio Grosso a été contacté par Sassuolo afin de succéder à Alessio Dionisi, mais il a refusé cette proposition et c'est Davide Ballardini qui a pris la place. Gabriele Cioffi, actuel entraîneur de l'Udinese est en grand danger, et selon TMW, Fabio Grosso a déjà eu droit à un appel des dirigeants du club actuellement 14e de Serie A, mais sous la menace de la zone de relégation. Cependant, la réponse à l'Udinese a été la même qu'à Sassuolo, c'est non. Fabio Grosso refuse désormais de prendre un club en cours de championnat, estimant qu'il avait compris avec l'Olympique Lyonnais que cela ne collait pas avec ses intentions. Donc, Grosso a prévenu l'Udinese qu'il était prêt à devenir entraîneur du club, mais uniquement sur une saiosn complète et donc l'été prochain. L'OL a au moins eu le mérite de donner une bonne leçon au technicien italien, c'est déjà ça.