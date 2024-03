Entre l'OL et l'OM, il n'y a pas eu photo pour Benrahma

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Alors qu'il était courtisé par Lyon et l'OM, Saïd Benrahma a décidé de rejoindre le club rhodanien. Un choix mûrement réfléchi et qui a été expliqué par le joueur algérien.

Pas dans les plans de West Ham cette saison, Saïd Benrahma a tout fait pour quitter les Hammers, après quatre ans passés à Londres, afin de rejoindre l'Olympique Lyonnais. Ce transfert a failli être annulé car jusqu'au dernier moment, la ligue de football professionnel avait refusé l'homologation du prêt à cause d'un problème administratif en provenance du club londonien. LA FIFA est finalement intervenue dans ce dossier pour permettre aux Gones d'enregistrer l'ultime recrue du mercato hivernal. Prêté avec une option d'achat à l'OL, Saïd Benrahma a également eu l'opportunité de rejoindre l'Olympique de Marseille. Mais malgré l'intérêt du club de la cité phocéenne, le joueur de 28 ans a immédiatement fait son choix. L'international algérien (25 sélections) a expliqué sa décision à l'occasion d'un entretien avec Téléfoot.

Pour Benrahma, c'était Lyon ou rien

Saïd Benrahma revient sur son choix d'aller à l'OL, lui qui était courtisé par les deux Olympiques : l'OM et Lyon.



"Lyon, ils m'ont montré un réel intérêt. Il n'y avait pas d'hésitation sur ça." @YassinNfaoui pic.twitter.com/w0gjygy1uT — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 3, 2024

« Lyon, ils m'ont montré un réel intérêt. Il n'y avait pas d'hésitation sur ça. J'avais hâte de découvrir les supporters et la ville de Lyon. Les gens me font confiance, ils sont contents que je sois là. Après, tu vas tout donner sur le terrain et c'est ce que je ressens » a confié l'ancien joueur de l'OGC Nice. Après quatre matchs disputés avec l'OL, Saïd Benrahma a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs lors de la 23e journée de la Ligue 1, face au FC Metz, pour donner la victoire à Lyon. Le vainqueur de l'Europa Conference League a visiblement fait confiance aux dirigeants lyonnais sur le projet du club, alors que Marseille était pourtant mieux classé en Ligue 1 et surtout, l'OM dispute encore la Coupe d'Europe. Mais Lyon est toujours en lice en Coupe de France et recevra Valenciennes en demi-finale. Benrahma espère être un artisan majeur d'une fin de saison à apothéose.