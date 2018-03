EL : L'OL réalise le coup parfait au CSKA Moscou

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe, Foot Europeen.

Dans son huitième de finale aller de l'Europa League, l'Olympique Lyonnais a arraché une très précieuse victoire face à un CSKA Moscou amoindri (0-1).

En pleine crise de résultats en Ligue 1, à cause d'une très mauvaise série de six matchs de suite sans la moindre victoire qui l'éloigne du podium, le club rhodanien souhaitait une nouvelle fois se rassurer en Coupe d'Europe, comme cela avait été le cas face à Villarreal au tour précédent. Mais sur un terrain difficile en Russie, l'OL ne trouvait pas la faille dans une première période équilibrée (0-0 à la 45e), alors que Lopes sauvait sa cage face à Musa (17e) et Golovin (35e).

Au retour des vestiaires, Lyon mettait un peu plus de rythme... et trouvait finalement le chemin des filets après l'heure de jeu ! Sur un corner tiré côté gauche par Memphis, Marcelo trompait effectivement Akinfeev de la tête (0-1 à la 68e). En fin de match, Mariano Diaz (80e) disposait notamment d'une balle de break, sans plus de réussite... Mais l'essentiel est bien acquis pour Lyon, puisqu'avec ce succès dans le froid moscovite (0-1), l'OL fait un premier pas vers une qualification en quarts de finale de la C3. Il faudra cependant confirmer ce bon résultat au match retour, jeudi prochain au Groupama Stadium.