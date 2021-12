Duluc contre Riolo, c’est le clash et ça tape fort

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

En croisade contre Jean-Michel Aulas depuis un sacré temps, Daniel Riolo attaque régulièrement le président de l’Olympique Lyonnais.

C’est allé encore plus loin récemment avec les incidents qui ont eu lieu au sujet des supporters. Les deux hommes s’étaient invectivés en direct à la radio et cela était parti en menaces de procès. Une fois encore, les débordements constatés ce vendredi à Paris ont fait dire à Daniel Riolo que l’OL n’arrivait pas à tenir ses supporters les plus virulents, et que le club rhodanien était même un peu trop complaisant avec eux. Et ce mercredi, le fait que plusieurs interpellations aient eu lieu autour de supporters du PSG venu envenimer les choses à Charléty laisse tout de même penser que les fans lyonnais n’étaient pas tout seul à chercher les problèmes vendredi dernier dans le 13e arrondissement de Paris. Mais cette annonce n’a pas fait dévier Daniel Riolo de ses positions, reprochant notamment à L’Equipe, dont son journaliste lyonnais Hugo Guillemet sur ses derniers écrits, d’être vraiment complaisant avec l’OL.

Si mielleux en face, si courageux quand on est loin.

« Nettoyons les stades » t’es peinard, tu n’y vas jamais. — vincent duluc (@vincentduluc) December 22, 2021

« Comme il y avait 10 supporters du PSG dont certains interdits de stade et comme la sécurité n’a pas été à la hauteur on va finir par nous expliquer que tout va bien à Lyon et que c’était des enfants en sortie scolaire… l’OL et ses amis de l’Equipe sont en mission… #tousdanslememesac nettoyons les stades », a balancé le polémiste de RMC, pour qui L’Equipe est de mèche avec Lyon pour minimiser les problèmes. Une sortie qui a fait immédiatement réagir Vincent Duluc, qui a effectué une réponse très tranchante à son collègue de RMC. « Si mielleux en face, si courageux quand on est loin. « Nettoyons les stades » t’es peinard, tu n’y vas jamais », a balancé la plume de L’Equipe, dans un « headshot » qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. En attendant, le problème n’est pas réglé bien évidemment, et les matchs sont de plus en plus empoisonnés par le comportement des supporters.