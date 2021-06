Droits TV : Aulas pense que Canal+ ment !

Dans : OL.

Trois jours après l'annonce par la LFP de l'attribution de 80% des droits TV à Amazon, Jean-Michel Aulas a avoué son plaisir. Mais le président de Lyon pense que Canal+ n'abandonnera pas la Ligue 1.

Visé directement par Maxime Saada la semaine passée, le patron de Canal+ étant revanchard suite aux propos de Jean-Michel Aulas en 2018, le dirigeant lyonnais ne masque pas son plaisir de voir que c’est Amazon qui est désormais le propriétaire des droits abandonnés par Mediapro. Même si les clubs de Ligue 1 ne peuvent plus compter sur le milliard d’euros promis par la société sino-espagnole, l’accord trouvé entre la LFP et le groupe américain fait le bonheur du président de l’Olympique Lyonnais. S’exprimant ce lundi dans Le Progrès, Jean-Michel Aulas affirme que, selon lui, Amazon est ce qu’il pouvait arriver de mieux au football français. « Ça va permettre, à un coût très faible, de devenir visible de partout. C’est l’ouverture vers la masse, vers la technologie intégrée. On pourra non seulement voir les matchs à petits prix, mais aussi avec une interaction avec toutes les bases de données, le e-commerce. C'est une vision moderne du fonctionnement de demain des médias », explique JMA.

Cependant, le dirigeant de l’OL le reconnaît, il a été très étonné de l’attitude de Canal+ dans cette opération, estimant que la chaîne cryptée avait pris tout le monde de haut quitte à tout perdre. « Je ne comprends pas pourquoi Canal n’a pas fait l’effort, même pas de s’aligner, mais de nous écouter. On a eu l’impression qu’il réglait un compte dans le contexte ou l’enjeu me semble vital pour eux, constate, dans le quotidien régional, Jean-Michel Aulas, qui pense que Maxime Saada a bluffé quand il a annoncé vendredi que Canal+ abandonnait la Ligue 1. Si j’y crois ? Pas du tout. Je ne vois pas du tout comment Canal peut se priver d’avoir accès aussi à la Ligue 1. » L’avenir dira qui du patron de Canal+ ou de l’Olympique Lyonnais a raison.