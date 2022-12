Des doutes sur John Textor, l’OL se prépare au pire

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Toujours dans l’attente de la finalisation du rachat, l’Olympique Lyonnais a accordé un nouveau délai à John Textor. Le dossier de l’homme d’affaires américain suscite un réel dilemme au sein du club rhodanien où l’on préfère assurer ses arrières.

Publié vendredi, le communiqué de l’Olympique Lyonnais peut être interprété de deux manières différentes. Pour commencer, le club rhodanien, malgré les deux précédents reports, semble toujours accorder sa confiance à John Textor pour le rachat. L’Américain a présenté les fonds nécessaires et n’a besoin que d’un accord de la Premier League pour intégrer Crystal Palace, dont il possède des parts, à sa société Eagle Football.

L'OL perd patience avec John Textor

Mais d’un autre côté, l’opération traîne en longueur et suscite forcément des doutes. D’où l’ultimatum lancé dans le communiqué. « Les Vendeurs et OL Groupe ont convenu d'accorder un délai supplémentaire à Eagle Football afin de finaliser ces différentes étapes, a écrit la direction. Les Vendeurs et OL Groupe décideront, dimanche soir, de la suite à donner à l'Opération au regard des avancées réalisées d'ici là. » D’après un économiste du sport contacté par le média Olympique-et-lyonnais, le club, sans enterrer le dossier, commence à assurer ses arrières en cas d’échec.

« En fixant un nouveau délai supplémentaire, l'OL montre quand même qu’il continue de croire en John Textor mais se retrouve également pris entre deux eaux avec un dossier qui traîne en longueur et qui commence à crisper un peu tout le monde. Celle d'avoir eu les garanties financières et en même temps toujours des points qui traînent ou perturbent la transaction, a commenté le spécialiste, avant d’analyser l’ultimatum fixé à dimanche soir. C'est une façon de se prémunir et de parer à toute éventualité. » Un éventuel échec serait une véritable catastrophe, notamment pour les supporters déjà mécontents des performances des Gones depuis plusieurs saisons.