Dembélé vendu cet hiver, l’OL supplie la Turquie

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En fin de contrat dans six mois, Moussa Dembélé est dans le flou quant à son avenir alors que l’OL aimerait le vendre cet hiver.

Titulaire depuis l’intronisation de Laurent Blanc au poste d’entraîneur, Moussa Dembélé est toutefois dans une situation hautement incertaine à l’Olympique Lyonnais. Et pour cause, l’ex-attaquant du Celtic Glasgow n’a plus que six mois de contrat et par conséquent, Jean-Michel Aulas verrait son départ d’un très bon œil lors de ce mercato hivernal. Il faut dire que l’OL n’a aucunement envie de laisser filer son buteur pour zéro euro à la fin de la saison, un scénario qui est pourtant très probable. Afin de l’éviter, les dirigeants de l’OL s’activent pour trouver une porte de sortie à Moussa Dembélé et selon les informations de la presse turque, relayées par le site Olympique & Lyonnais, Galatasaray pourrait être le sauveur des Gones dans ce dossier. En effet, l’ancien club de Bafétimbi Gomis serait très intéressé par le profil de Moussa Dembélé et envisagerait de formuler une offre cet hiver pour l’ancien de l’Atlético de Madrid.

Galatasaray très intéressé par Dembélé ?

La somme de 5 millions d’euros est évoquée pour un transfert de Moussa Dembélé cet hiver, à six mois de la fin de son contrat dans le Rhône. Ce ne serait pas la première fois que l’OL traiterait avec Galatasaray puisque rappelons que Léo Dubois a rejoint le club turc l’été dernier. Reste que les négociations devraient cette fois être plus serrées entre Lyon et Galatasaray dans la mesure où selon la presse turque, l’offre de 5 millions d’euros que s’apprête à formuler le club turc ne serait pas suffisante pour combler Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot. Malgré la situation contractuelle de Moussa Dembélé, les dirigeants de l’OL attendent quelques millions d’euros supplémentaires pour lâcher l’un de leurs vice-capitaines. Une gourmandise qui pourrait bien être fatale à l’OL, qui risque surtout de ne pas vendre Moussa Dembélé et de le voir filer pour zéro euro dans six mois.