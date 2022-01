Daniel Riolo félicite l'OL pour ses supporters, et dégomme l'ASSE

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Depuis les incidents du match de Coupe de France contre le Paris FC à Charléty, la direction de l’OL se veut très discrète.

En coulisses, Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot travaillent d’arrache-pied sur différents sujets. Le mercato bien sûr, mais également la possible hausse de la jauge pour la réception du Paris Saint-Germain dimanche soir. Tandis que la barre officielle est de 5.000 spectateurs, des dérogations sont possibles et l'Olympique Lyonnais espère accueillir 20.000 abonnés au Groupama Stadium pour le match contre le vice-champion de France en titre. Si autant de spectateurs sont accueillis, il est clair que la direction lyonnaise sera très vigilante sur de possibles incidents après le clash entre les Ultras du PSG et ceux de l’OL à Charléty au mois de décembre. Mais il n’y a pas trop d’inquiétudes à avoir à ce niveau selon Daniel Riolo. Très critique envers Lyon et son président Jean-Michel Aulas en fin d’année 2021, le consultant de RMC a reconnu dans l’After Foot que l’OL était en train de réaliser un travail invisible exceptionnel pour virer tous ses supporters les plus incontrôlables des tribunes.

🎙 Xavier Pierrot, Directeur Général Adjoint en charge du @GroupamaStadium, sur les jauges fixes dans les stades : « Incompréhensible de dire aux vaccinés qu'ils n'ont pas le droit de venir au match »#OLPSG



👉 https://t.co/SalTL5hvLq pic.twitter.com/VIndi925hA — Olympique Lyonnais (@OL) January 5, 2022

« La direction de l’OL, qui n’a pas parlé depuis les incidents contre le Paris FC à Charléty, est en train de travailler remarquablement bien. Et ça, il faut le mettre en avant. Lyon est en train de faire un boulot que Saint-Etienne aura probablement beaucoup de mal à faire et ne fera probablement jamais pour écarter les fauteurs de trouble qu’ils ont. Je précise d’ailleurs aux Stéphanois que je n’ai jamais demandé qu’ils perdent le match de Coupe de France, comme cela a été rapporté. Je veux vraiment mettre en avant le travail de la direction de l’OL, qui en ce moment est en train de faire un carton. Ils sont vraiment passés à la phase de nettoyage. C’est bien qu’il y avait un problème qui n’était pas réglé. Et là, c’est en train de se régler donc félicitons-les pour ça » a reconnu Daniel Riolo, qui couvre très rarement Jean-Michel Aulas de louanges, mais qui a applaudit les actes du président de l’OL depuis les incidents de Charléty.